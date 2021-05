Britney Spears qualifie les documentaires d’hypocrites et admet «  des moments difficiles de ma vie  » alors qu’elle danse dans un article «  déroutant  »

BRITNEY Spears en a assez de l’attention documentaire qu’elle a reçue des plateformes de streaming car elle a qualifié les films d ‘«hypocrites».

À la fin de la semaine dernière, il a été révélé que le père de la princesse de la pop, Jamie Spears, avait affirmé que sa fille souffrait de «démence» afin d’aller de l’avant avec sa tutelle en 2008.

Britney, 39 ans, a pris à Instagram aujourd’hui pour applaudir à la surcharge de documentaires qui ont fait surface sur l’implication de son père dans ses finances et ses choix de vie.

La sensation internationale a mis en ligne une compilation vidéo de ses mouvements de danse sauvages et éclectiques alors qu’elle remettait les médias à leur place.

Brittany a légendé son message: « Bon sang !!!! 2021 est certainement bien meilleur que 2020 mais je ne savais pas que ce serait comme ça 😳😳😳 !!!!

« Tant de documentaires sur moi cette année avec les prises de vue d’autres personnes sur ma vie … que puis-je dire … Je suis profondément flatté !!!!

« Ces documentaires sont tellement hypocrites … ils critiquent les médias et font la même chose 🤔🤔🤔 ????? » elle s’est plainte, après la sortie du plus récent film The Battle for Britney de la BBC.

«Merde… je ne vous connais pas tous mais je suis ravi de vous le rappeler même si j’ai vécu des moments assez difficiles dans ma vie…

« J’ai vécu des moments plus incroyables dans ma vie et malheureusement mes amis … Je pense que le monde est plus intéressé par le négatif 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ !!!!

Britney a ensuite continué à critiquer le public pour son « point culminant »[ing] les moments les plus négatifs et traumatisants de ma vie depuis toujours ???? «

La chanteuse Toxic a également expliqué ses projets pour l’été avant d’admettre qu’elle est « bizarre » pour ses passions dans la vie comme le jardinage.

Avant de conclure, la mère de deux enfants a terminé avec une note bizarre aux paparazzi.

La publication de Britney fait suite à la sortie du nouveau Documentaire de la BBC qui a révélé l’affirmation de Jamie concernant «le placement ou le traitement de la démence» comme raison de créer sa tutelle.

Journaliste Mobeen Azhar a expliqué que la condition revendiquée, en place depuis février 2008, pourrait être une tentative très «sinistre» de Jamie pour contrôler sa fille.

«Il n’y a que deux options avec ça. Britney pourrait souffrir de démence. Maintenant, je ne suis pas médecin, mais si c’est le cas, alors le monde n’en est pas conscient. Mais l’autre option est en fait plus sinistre.

«C’est l’idée qu’elle n’a pas de démence, mais l’équipe de tutelle l’a suggéré parce qu’elle veut faire avancer la tutelle. Et si tel est le cas, alors c’est terrifiant.

La militante de Free Britney, Megan Radford, a affirmé que la star «n’avait clairement pas et n’a pas de démence», et croit le cas de son père comme étant «frauduleux».

Les fans de la pop star pensent que la démence prétend être complètement fausse, comme on l’a rappelé: «Il n’y a aucun moyen pour un patient atteint de démence de faire des tournées mondiales, de faire des résidences à Vegas, d’apprendre 27 numéros combinés consécutifs, une chorégraphie complète. Non chérie, ça n’arrive pas.

Jamie a nié toutes les allégations d’exploitation, et s’est manifesté pour affirmer qu’il «la protégeait» simplement.

La tutelle a été créée après la tristement célèbre effondrement de Britney en 2007 lorsqu’elle a divorcé du rappeur Kevin Federline, s’est rasé la tête, a attaqué la voiture d’un photographe avec un parapluie et est entrée en cure de désintoxication.

À ce moment-là, elle a perdu la garde de ses deux fils Sean, maintenant 15 ans, et Jayden, 14 ans, et a été internée dans un hôpital psychiatrique.

Britney a été se bat pour que son père soit enlevé en tant que chef de la tutelle depuis un an, et s’exprimera publiquement sur la question devant le tribunal le 23 juin.