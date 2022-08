Britney Spears qualifie la tutelle de “pur abus” dans un enregistrement audio candide

La chanteuse pop Britney Spears a parlé de ses années de tutelle dans un message audio de 22 minutes publié en ligne dimanche.

Le compte Twitter de Spears a publié un lien vers une vidéo YouTube qui contenait l’audio mais pas d’image, selon Variété. Le tweet a depuis été supprimé et la vidéo YouTube rendue privée, mais l’audio a été republié ailleurs sur YouTube. Le message de Spears couvre en partie les difficultés rencontrées pendant sa tutelle et la douleur causée par les membres de sa famille qui, selon elle, n’ont pas défendu sa cause. Elle dit également qu’elle pense que la tutelle était “préméditée”.

Le père de Spears, Jamie, et d’autres contrôlé les aspects de la vie personnelle et des finances du chanteur sous une tutelle qui a duré 13 ans. Un juge de Los Angeles a mis fin à la tutelle en novembre après la suspension de Jamie de son rôle de conservateur de la succession de Spears.

Dans le message audio, Spears a décrit le jour où tout a commencé, y compris quand “il y avait plus de 200 paparazzi devant ma maison, me filmant à travers la fenêtre d’une ambulance me retenant sur un [gurney].

“Je sais maintenant que tout était prémédité”, a déclaré Spears. “Une femme a présenté l’idée à mon père et ma mère l’a en fait aidé à suivre et à tout mettre en place. Tout était essentiellement mis en place. Il n’y avait pas de drogue dans mon système, pas d’alcool, rien. C’était de la pure violence. Et je n’en ai même pas vraiment partagé la moitié.”

Plus tard, Spears a rappelé son expérience à Las Vegas sous la tutelle.

“Je suis arrivé à un point où, vous savez, parce que [of] ma fierté dans la trentaine, je dois vivre selon les règles de mon père », a déclaré Spears. « Et vous savez, les danseurs jouent, boivent et s’amusent la nuit à Vegas. Et je ne pouvais rien faire. Et je me souviens juste d’être comme, mes performances, je sais, étaient horribles… Honnêtement, je n’en avais plus rien à foutre. Parce que je ne pouvais pas aller là où je voulais aller… Je ne pouvais pas avoir d’argent et c’était juste démoralisant.”

Elle parle également du mouvement Free Britney et de la façon dont sa mère, Lynne, et sa sœur, Jamie Lynn, n’ont pas réussi à la défendre.

“Tout ce qui m’a rendu vraiment déroutant, c’est que ces gens se battent pour moi dans la rue, mais ma sœur et ma mère ne font rien”, a déclaré Spears. “Pour moi, c’était comme s’ils aimaient secrètement que je sois le méchant comme si j’étais foiré et ils aimaient juste ça de cette façon … Je pense que c’est la principale chose qui m’a blessé. Je ne pouvais pas comprendre comment ma famille s’en sortait avec elle depuis si longtemps.”

Lynne Spears a semblé répondre dans un post Instagram dimanche.

“Britney, toute ta vie, j’ai fait de mon mieux pour soutenir tes rêves et tes souhaits !” la message de Lynne Spears a écrit. “… Vos refus face aux innombrables fois où j’ai pris l’avion et les appels me désespèrent ! J’ai tout essayé. Je t’aime tellement, mais cette conversation est pour vous et moi seulement, les yeux dans les yeux, en privé.”

Les représentants de Jamie Spears n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.