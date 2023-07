Britney Spears publie une photo de retour de son fils Jayden au milieu d’un drame familial – Hollywood Life

Voir la galerie







Souvenir! Britney Spears41 ans, est allée sur Instagram pour partager une photo de retour de ce qui semblait être son fils, Jayden Federline, 16 ans, quand il était tout petit. La mère de deux enfants a sous-titré le message, « MINE », et l’a partagé à nouveau quelques instants plus tard. Sur la photo, un jeune Jayden a été photographié en train de jouer à un jeu vidéo allongé sur le sol de leur maison. Britney a accueilli ses deux fils avec son ex-mari, Kévin Federline45.

Ce n’est pas la première fois ce mois-ci que la hitmaker « Toxic » partage une photo de retour de son fils, alors qu’elle s’est rendue sur Instagram le 3 juin pour partager une autre vieille photo de son adolescent. Brit n’a sous-titré le message qu’avec deux émoticônes roses roses et a permis à l’image de parler d’elle-même. Dans l’instantané, la légende de la musique a été photographiée tenant son petit dans ses bras alors qu’ils étaient en déplacement. Britney portait un chemisier boutonné à rayures et un short, tandis que Jayden était vêtu d’une chemise à carreaux et d’un short.

Ses derniers messages sur son fils surviennent un mois après que Brit ait donné à Kevin l’autorisation de déménager Jayden et son frère, Sean Preston, 17 ans, à Hawaï. Dans un dossier judiciaire obtenu par Page 6 à l’époque, son avocat Mathieu Rosengart a applaudi au nom de Britney à ce sujet. Dans les documents, Mathew a noté que Sean « ne sera plus mineur », tandis que Jayden « s’approchera de l’âge de la maturité ». Enfin, l’homme de 41 ans a donné son accord au père de 45 ans pour déplacer les garçons. « À son crédit, Britney Spears n’interférera pas et consentira à la relocalisation », indique le communiqué.

La maman adorée est allée sur Instagram après cette approbation le 5 juin pour crier Sean dans une photo de retour affectueuse. Dans la légende de la photo, Britney a appelé la jeune fille de 17 ans son « premier amour » et a ajouté plusieurs points d’exclamation. Leur déménagement à Hawaï intervient également quelques mois seulement après que les deux adolescents aient interviewé 60 Minutes Australie le 4 septembre 2022. Jayden a également parlé de sa relation tendue avec sa mère lors d’une interview avec ITV quelques jours auparavant. « Je pense à 100% que cela peut être réparé », a déclaré Jayden à propos de sa relation avec Britney. « Cela va juste demander beaucoup de temps et d’efforts. Je veux juste qu’elle aille mieux mentalement. Quand elle ira mieux, j’ai vraiment envie de la revoir.

Plus récemment, Kevin a mis fin aux rumeurs selon lesquelles il cherchait prétendument à déplacer les garçons dans l’espoir de prolonger la pension alimentaire de Britney. Alors qu’elle s’arrêtait dans un McDonald’s local le 26 juin, son ex a qualifié les rumeurs de « stupides ». « Beaucoup de gens disent beaucoup de choses stupides », a-t-il déclaré à un Page 6 journaliste. Kevin et Britney se sont mariés de 2004 jusqu’à leur divorce en 2007. Ils ont accueilli Sean un an seulement après leur mariage et Jayden un an après. Brit a depuis tourné la page et a épousé l’acteur Sam Asghari29, juin 2022.

