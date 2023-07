Britney Spears publie une déclaration après l’incident de la gifle d’un agent de sécurité – Hollywood Life

Voir la galerie





Britney Spears attend des excuses après une prétendue gifle « embarrassante » d’un agent de sécurité pour le joueur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama. La chanteuse « Toxic » s’est rendue sur les histoires d’Instagram le jeudi 6 juillet pour partager sa réaction avec les fans et expliquer sa version de l’histoire. « Les expériences traumatisantes ne sont pas nouvelles pour moi et j’en ai eu ma juste part », a-t-elle écrit dans le communiqué. « Je n’étais pas préparé à ce qui m’est arrivé hier soir. J’ai reconnu un athlète dans mon hôtel et je l’ai revu. J’ai décidé de l’approcher et de le féliciter pour son succès. C’était vraiment bruyant, alors je lui ai tapoté l’épaule pour attirer son attention.

« Je suis au courant de la déclaration du joueur où il mentionne » je l’ai attrapé par derrière « mais je l’ai simplement tapé sur l’épaule. Sa sécurité m’a ensuite remis au visage sans se retourner, devant une foule. Presque me renverser et causer [sic] mes lunettes sur mon visage. Je suis envahi par les gens tout le temps. En fait, cette nuit-là. J’ai été envahi par un groupe d’au moins 20 fans. Mon équipe de sécurité n’en a touché aucun.

La maman de deux enfants a alors fait un aveu vulnérable. « Cette histoire est super embarrassante à partager avec le monde, mais elle est déjà là », a-t-elle poursuivi. « Cependant, je pense qu’il est important de partager cette histoire et d’exhorter les gens aux yeux du public à donner l’exemple et à traiter tout le monde avec respect. » Britney a ensuite déploré la montée de la violence physique en général, notant que c’est souvent « à huis clos », puis a lancé un plaidoyer pour des excuses.

« Je n’ai pas encore obtenu d’excuses publiques du joueur, de sa sécurité ou de leur organisation. J’espère qu’ils le feront… », a-t-elle écrit. Le Carrefour l’actrice a terminé son message avec gratitude pour le soutien des fans. « Je chéris les énormes quantités d’amour et de soutien que je reçois en ce moment », a-t-elle conclu. « Merci au PD de Las Vegas et aux détectives pour leur soutien. »

TMZ a rapporté le jeudi 6 juillet que Britney avait déposé un rapport de police sur l’agression présumée, qui a eu lieu au restaurant Catch de l’hôtel ARIA à Las Vegas. Le point de vente a rapporté que Britney était entourée de fans lorsqu’elle s’est approchée de l’athlète, et son mari Sam Asghari était avec elle. Après l’avoir tapé sur l’épaule, elle aurait été immédiatement repoussée par le garde.

Il y a quelques instants,#Éperons la recrue Victor Wembanyama aborde l’incident d’hier soir avec Britney Spears à Las Vegas : pic.twitter.com/T33s7R4yUl —Nate Ryan (@nateryansports) 6 juillet 2023

Elle a ensuite été approchée dans le restaurant par l’agent de sécurité, qui se serait excusé et aurait dit : « Vous comprenez ce que c’est quand vous êtes envahi par des fans. » HollywoodLa Vie a reçu la confirmation du PD de Las Vegas le même jour qu’ils ont répondu à une «enquête sur la batterie» à 23 heures sur Las Vegas Boulevard. Ils ont également déclaré qu’un rapport de police sur l’incident avait été rédigé, mais qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.

Pendant ce temps, Victor a été vu dans des vidéos circulant sur Twitter traitant de l’incident présumé. « Je n’ai pas vu ce qui s’est passé, parce que je marchais droit et on nous a dit: » Ne vous arrêtez pas « », a-t-il déclaré dans le clip de l’interview. « Mais cette personne m’a attrapé par derrière – pas sur mon épaule, elle m’a attrapé par derrière – et donc je sais juste que la sécurité l’a repoussée. Je ne sais pas avec quelle force, cependant. Mais la sécurité l’a repoussée. Je ne me suis pas arrêté pour regarder pour pouvoir entrer et profiter du bon dîner. Il a dit que c’était quelques heures plus tard qu’il avait appris que la personne était la légendaire pop star Britney Spears, et a déclaré qu’il n’avait jamais vu son visage.

Le mari de Britney depuis un an s’est également rendu sur les réseaux sociaux jeudi avec une déclaration fulgurante pour l’agent de sécurité. « Je considère ma réaction modérée compte tenu de ce qui s’est passé, et j’espère que l’homme en question apprendra une leçon et changera son mépris pour les femmes », a écrit le mannequin de 29 ans. « Merci pour votre soutien. »

