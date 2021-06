Britney Spears profite d’une pause à Hawaï après un témoignage de tutelle | Nouvelles des gens

Washington: La chanteuse et compositrice américaine Britney Spears se détend enfin à Hawaï avec son petit ami Sam Asghari après le témoignage explosif du tribunal dans son affaire de tutelle.

Selon TMZ, le chanteur de « Toxic » et Sam ont récemment sauté dans un jet privé, atterrissant au paradis pour une escapade romantique qui semblait leur faire du bien à tous les deux.

Britney a ressenti les vibrations de l’île, se glissant dans un bikini pour profiter du soleil tout en sirotant une bière fraîche dans la magnifique propriété du complexe. Sam s’entraîne aussi à l’Aloha, torse nu et amenant l’exposition d’armes à Hawaï.

Le paysage hawaïen était un changement bienvenu pour Britney car, lors de son témoignage à Los Angeles, elle s’était plainte de se sentir piégée par la tutelle, affirmant qu’elle avait été menacée de se voir refuser des vacances à Maui si elle ne suivait pas de thérapie.

Selon les rapports, comme la plupart des couples qui s’éloignent de tout à Hawaï, Britney et Sam étaient tout sourire et il semblait qu’ils appréciaient vraiment leur pause.

Spears a récemment rompu son silence sur la tutelle qui régit sa vie depuis 13 ans et a demandé à un juge d’y mettre fin, affirmant que les abus qu’elle avait subis atteignaient un niveau criminel et que son père Jamie Spears et ses managers devraient être emprisonnés.

Selon Fox News, elle a détaillé une liste exhaustive des abus qu’elle a subis sous le contrôle de son père, notamment la drogue lorsqu’elle a refusé de partir en tournée et a été forcée de prendre des contraceptifs contre son gré.