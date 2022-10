Britney Spears précise qu’elle n’ombrageait pas la “reine” Selena Gomez dans un post Instagram sur “l’hypocrite”

Britney Spears a précisé mercredi qu’elle ne faisait pas d’ombre à Selena Gomez dans une publication Instagram désormais supprimée dans laquelle elle appelait les personnes qui parlaient de ne pas montrer leur corps sur Instagram tout en réalisant des clips musicaux risqués comme “hypocrite”.[s].”

“Permettez-moi de clarifier le fait que je partage mes convictions sur les femmes qui jugent les autres femmes pour leurs propres droits à s’exprimer”, a écrit Spears dans un message après avoir supprimé l’original. “Ce que j’ai dit n’avait rien à voir avec qui que ce soit en particulier… c’était clairement un sujet en main auquel toutes les femmes ont dû faire face…”

Les fans ont supposé que Spears parlait peut-être de Gomez lorsqu’elle a écrit: “N’aimez-vous pas le culot des femmes qui se tiennent fermement pour obtenir des récompenses et parlent de leurs convictions de ne pas montrer leur corps sur instagram ???!!!!!”

Elle a poursuivi: “Ils disent” Ce n’est PAS quelque chose que je ferais “, mais ces femmes sont celles-là mêmes qui reçoivent des vidéos au budget de 4 millions de dollars sur le fait de sucer et de lécher de la crème glacée maison !!!! exposant leur corps, je voudrais dire à ces gens de ne pas être hypocrites alors que vous sucez votre sucette en ayant des rêves à budget ÉNORME… pourquoi vous opposeriez-vous fermement aux filles qui attirent l’attention JUSTE COMME VOUS et elles n’ont absolument rien ????”

BRITNEY SPEARS DIT QU’ELLE NE REJOINDRA PAS L’ENTREPRISE DU DIVERTISSEMENT APRÈS LA FIN DE LA CONSERVATION: “BIEN TROP TARD”

En 2016, Gomez a déclaré qu’elle ne voulait pas contrôler le “corps des gens sur Instagram”, lors d’un discours aux American Music Awards. “Je veux voir ce qu’il y a là-dedans”, a-t-elle ajouté en pointant son cœur. Gomez a également porté plusieurs tenues sexy dans une collaboration de clip vidéo de 2020 avec le groupe K-pop BLACKPINK pour la chanson “Ice Cream”.

Dans sa clarification, Spears a ajouté qu’elle “fait honnêtement référence à mes jours quand j’étais plus jeune quand j’ai été sévèrement discriminée… des hommes dans des interviews discutant de mes seins à la télévision en direct ou montrant mon ventre et ma peau !!! Si quelqu’un sait à quoi ressemble le jugement Je suis sûr que Selena a vécu quelque chose d’assez similaire.”

SELENA GOMEZ ET HAILEY BIEBER POSENT POUR LA PREMIÈRE PHOTO ENSEMBLE ET LES RUMEURS DE SQUASH DU DRAME DE JUSTIN BIEBER

La chanteuse de “Womanizer” a déclaré que son commentaire sur la “crème glacée” faisait référence à des stars qui avaient des “vidéos au budget d’un million de dollars” et “parlaient s—” de la vidéo “Milkshake” de Kelis en 2004 alors qu’elle était une “jeune artiste essayant de fais-le.”

Elle a dit que la vidéo “Milkshake” montrait des femmes “repoussant les limites” de la façon dont elles étaient autorisées à s’exprimer. “Je donne aux femmes les moyens d’exprimer leur corps comme elles l’entendent”, a écrit l’interprète de “Stronger”. Spears a publié de nombreuses photos de nudité implicite sur Instagram depuis la fin de sa tutelle l’année dernière.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Spears a déclaré qu’elle ne connaissait même pas la vidéo “Ice Cream” de Gomez lorsqu’elle a écrit le message, en plaisantant qu’elle ne “fait pas partie de la foule”.

Elle a dit “J’admire vraiment et j’ai tellement de respect pour” la belle reine Gomez “”, ajoutant qu’elle était fan de la chanteuse de “Calm Down” après avoir surpris Spears lors de son mariage en juin avec Sam Asghari.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a ajouté : “Je voudrais dire à Selena qu’elle n’est probablement même pas au courant des mauvaises nouvelles que sa musique m’a fait traverser beaucoup de choses et merci encore d’avoir réalisé mes rêves en venant à mon mariage… tu es une personne que j’ai toujours voulu rencontrer et mon rêve est devenu réalité et je ne l’oublierai jamais !!!”

Les deux stars de la pop ont exprimé leur admiration mutuelle au fil des ans.