Britney Spears poste un gentil message à sa sœur Jamie Lynn malgré la querelle – Hollywood Life

Britney Spears est allée sur Instagram le jour de son 41e anniversaire pour partager un post étrange sur sa sœur, Jamie Lynn Spears, 31 ans, au milieu de leur querelle de longue date, laissant beaucoup de ses fans confus. “C’est mon b-jour mais tu es mon cœur alors je pense à toi … félicitations pour avoir été si courageux, inspirant et avoir montré du courage et de la gloire dans ton émission !!! Tu n’es pas seul… si quelqu’un sait ce que ça fait… Je comprends Ma petite sœur !!! Je t’aime !!!”, la maman de deux enfants a légendé le post. Dans l’instantané, Jamie Lynn a été photographié jouant de la guitare dans une paire de shorts Daisy Duke et un chemisier à fleurs.

Étant donné que la chanteuse de “Gimme More” a beaucoup parlé de sa relation tendue avec Jamie Lynn, le message sincère a été un peu un choc pour la Britney Army. En conséquence, bon nombre des 41,6 millions de followers de Britney ont consulté la section des commentaires pour exprimer leur inquiétude. « Bienvenue au cirque… où est Britney ? #JusticeForBritney », a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté:« Non, ce n’est pas Britney. D’autres admirateurs ont convenu qu’ils ne croyaient pas que l’homme de 41 ans avait écrit le message. “Attendez quoi ?”, a ajouté un autre utilisateur, tandis qu’un autre a commenté : “Je suis confus.”

Tandis que Britney jaillissait de sa sœur cadette, elle a également partagé une photo de retour de son mariage avec Sam Asghari, 28. “L’homme que j’ai épousé !!! Je suis tellement béni !!!”, Brit a légendé la douce photo. Beaucoup de ses fans ont profité des commentaires pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, tandis que d’autres n’étaient pas contents qu’elle publie à son sujet lors de sa journée spéciale. “Parler de lui le jour de votre anniversaire, d’accord”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a ajouté : “C’est lui qui a de la chance !” Bien sûr, beaucoup de ses followers lui ont simplement souhaité bonne chance, l’un d’eux ajoutant: “La reine est si heureuse pour vous.”

Le message de Brit sur Jamie Lynn arrive également un peu plus d’une semaine après que la femme de 31 ans se soit rendue sur Instagram pour partager un carrousel de photos de ses célébrations de Thanksgiving. “Tant d’être reconnaissante pour un joyeux Thanksgiving”, a-t-elle légendé les photos de groupe de famille. Les célèbres sœurs ont une querelle publique depuis un bon moment maintenant, car cela fait presque un an que JL est allée sur Instagram pour demander à sa sœur aînée de lui téléphoner après la lettre de Britney. “Britney – appelez-moi”, lit-on dans le message supprimé depuis. “J’ai essayé à plusieurs reprises de vous parler directement et de gérer cela en privé comme le devraient les sœurs, mais vous choisissez toujours de tout faire sur une plate-forme publique.” Fait intéressant, Jamie Lynn n’a pas répondu au message de Britney du 2 décembre au moment d’écrire ces lignes.

Le post énigmatique du hitmaker arrive également un mois après qu’elle s’est publiquement excusée auprès de l’ancienne co-vedette de JL Alexa Nikolas30 ans, pour lui avoir “crié” dessus pendant le temps de Jamie Lynn sur Zoé 101. “Cela m’a brisé le cœur de voir votre interview sur votre expérience dans l’entreprise”, a commencé le chanteur de “Hold Me Closer”. “Je sais que c’est 15 ans plus tard que vous partagez, mais croyez-moi … je sais que cela compte toujours”, a ajouté Britney. “Bien que je me sois excusé auprès de vous personnellement juste par” instinct “, mon cœur à l’époque ne savait pas à quel point ma famille était incroyablement bonne avec la LANGUE D’ACTE !!!” Bien que la mère de deux enfants soit le personnage principal de la série, elle n’a pas non plus semblé commenter publiquement cette affaire au moment d’écrire ces lignes.