Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Britney Spears41 ans, a partagé une nouvelle publication sexy via Instagram le 26 octobre pour apparemment célébrer la sortie de ses mémoires, La femme en moi. La chanteuse de « Circus » s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une photo révélatrice qui laissait peu de place à l’imagination alors qu’elle posait sur la plage. Dans l’instantané, Brit ne portait que des boucles d’oreilles et semblait ne pas se maquiller. L’homme de 41 ans n’a notamment pas légendé la photo.

Dans le message, l’icône pop a également mis en évidence son tatouage dans le bas du dos. Ses tresses dorées étaient attachées dans un style désordonné mi-haut/mi-bas. Bien qu’on ne sache pas qui était avec Britney lorsqu’elle a pris la photo sexy, une ombre a révélé que quelqu’un avait pris la photo pour elle alors qu’ils profitaient du soleil sur la plage.

Le même jour, la mère de deux enfants a partagé sur son Instagram une vidéo d’elle dansant sur “Mi Gente” de J. Balvin et Willy Guillaume. La vidéo de la Britannique dansant sur la chanson de la femme de 38 ans arrive notamment deux semaines seulement après qu’elle a été photographiée en train de dîner avec lui et son collègue chanteur. Maluma a New York. Dans le clip du 26 octobre, la gagnante d’un Grammy portait un crop top blanc à motifs avec un mini short noir. Brit a baissé le short et a exposé ses tatouages ​​​​abdominaux inférieurs. Elle a complété son look avec des bottes en cuir blanc.

Plus tôt cette semaine, un extrait publié par le New York Times a révélé que Britney a expliqué pourquoi elle aime partager des photos osées d’elle en ligne. “Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi j’aime me prendre en photo nue ou dans de nouvelles robes”, écrit-elle dans le livre. “Mais je pense que s’ils avaient été photographiés par d’autres personnes des milliers de fois, poussés et posés pour l’approbation des autres, ils comprendraient que j’éprouve beaucoup de joie à poser de la façon dont je me sens sexy et à prendre ma propre photo.”

Sa dernière photo nue fait suite à la publication de ses mémoires, publiées le 24 octobre. Dans le livre révélateur, Britney a parlé de nombreux événements choquants de sa vie, y compris une affirmation selon laquelle elle avait avorté pendant sa vie. relation avec Justin Timberlake. L’homme de 42 ans et Britney sont sortis ensemble de 1999 jusqu’à leur célèbre séparation en 2002. Elle a également abordé la tutelle, sa relation avec ses parents et sa vie sous les projecteurs. La femme en moi est disponible dès maintenant partout où les livres sont vendus.