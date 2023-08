Britney Spears porte une mini robe pêche pour la chanson Cardi B : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock/Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Britney Spears a pris une pause de ses vidéos de danse habituelles pour modéliser une mini-robe pêche soyeuse plongeante! Dans la vidéo Instagram du vendredi 4 août, la légende de la pop s’est montrée dans la mini-robe moulante aux épaules nues et aux manches longues et bouffantes aux épaules froides. Elle a ajusté le buste de la robe en modélisant le numéro sexy sous différents angles, et elle a joué Cardi B« Thru Your Phone » alors qu’elle se lissait devant la caméra. Elle portait ses cheveux blonds longs et raides et accessoirisés avec des boucles d’oreilles en or. « Tout le monde avait raison pour la nuit !!! » elle a légendé le message, faisant apparemment référence aux paroles de Cardi.

Brit, qui a récemment sorti son deuxième single post-conservatoire, « Mind Your Business », avec William, est célèbre pour ses choix de mode définitifs au fil des décennies. Ces dernières années, elle est régulièrement allée sur Instagram avec des défilés de mode locaux pour les fans dans le confort de son vaste salon.

En 2001, alors que ses choix vestimentaires étaient parfois critiqués, elle expliquait qu’elle ne pouvait pas plaire à tout le monde, alors son baromètre était de savoir si elle était ou non « à l’aise ». « Tout le monde va avoir une opinion », a-t-elle dit Bonjour Amérique à l’époque. « Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais tant que vous êtes à l’aise, je dis de porter ce que vous voulez porter. »

La maman de deux enfants a définitivement des agrafes dans son placard – les choses qu’elle adore et qu’elle portera au quotidien. D’après ses défilés de mode IG, elle adore les bikinis à cordes, les hauts courts et les petits shorts. « J’aime les shorts. J’ai toujours été une fille en short », a déclaré l’interprète de « Circus » PERSONNES en 2018. « J’avais l’habitude de jouer au basket, donc j’aime les mini shorts et un débardeur ou un t-shirt cool. C’est comme ça que je nettoie ma maison !

Plus à propos Britney Spears

Et pour quelque chose d’un peu plus formel, elle cite le LBD classique. « J’aime juste une robe noire classique », avait-elle déclaré à l’époque. « Je pense que vous ne pouvez pas perdre avec ça. Quand vous sortez quelque part, juste une belle robe noire classique simple est vraiment mignonne et jolie.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Mémoires de Britney Spears : date de sortie, révélation de la couverture et pourquoi les stars ont peur de ce qu’elle va écrire

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.