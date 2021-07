Britney Spears peut engager son propre avocat pour contester la tutelle

Britney Spears pose à l’avant-première de « Once Upon a Time In Hollywood » à Los Angeles, le 22 juillet 2019.

Britney Spears est autorisée à engager son propre avocat, le juge supervisant la tutelle du chanteur a statué mercredi.

La nouvelle survient trois semaines après que Spears a dénoncé la tutelle qui a longtemps contrôlé ses finances et sa vie personnelle.

L’audience de mercredi a porté sur la démission de l’avocat commis d’office de Spear, Samuel D. Ingham III, qui s’occupe de l’affaire de la célébrité depuis 2008. La juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny, a approuvé le départ d’Ingham et le remplaçant choisi par Spear, Mathew Rosengart.

Rosengart est un éminent avocat hollywoodien et un ancien procureur fédéral. On s’attend à ce qu’il soit plus agressif en poussant à la fin de la tutelle de 13 ans de Spear.

Loeb & Loeb, un cabinet d’avocats qu’Ingham avait récemment engagé pour l’assister, a également soumis une lettre de démission qui a été acceptée par le juge.

Le mois dernier, Spears a demandé au tribunal de choisir son propre avocat, affirmant qu’elle n’avait pas été informée de son droit de mettre fin à sa tutelle par Ingham. La pop star a déclaré qu’elle voulait mettre fin à la tutelle et retrouver son indépendance, y compris avoir son mot à dire dans ses soins médicaux.

En cherchant à supprimer la tutelle, Spears a porté plainte pour abus contre son père James Spears, alléguant qu’il avait utilisé l’arrangement à des fins personnelles. James Spears a publiquement nié ces accusations.

Lorsque James Spears a rencontré des problèmes de santé en 2019, Jodi Montgomery, une fiduciaire privée agréée, a été nommée à un poste temporaire au sein de la tutelle. Montgomery serait à bord avec le désir de Spears de retirer la tutelle et est très apprécié par le chanteur.

L’année dernière, Spears a entamé le processus pour retirer son père de sa tutelle, mais sa demande a été rejetée par le tribunal. Au lieu de cela, Bessemer Trust, un groupe financier et de gestion de patrimoine, a été ajouté en tant que co-conservateur.

Bessemer Trust a depuis demandé de démissionner de son poste, affirmant qu’il n’était pas au courant que Spears souhaitait mettre fin à la tutelle et qu’il ne voulait plus être impliqué.

Les archives judiciaires estiment actuellement la fortune de Spears à environ 50 millions de dollars. Son père et ses avocats suggèrent que cet argent reste vulnérable à la fraude et à la manipulation. Spears et son nouvel avocat devront prouver au tribunal qu’elle est compétente pour être libérée et prendre ses propres décisions financières.