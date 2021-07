Britney Spears peut engager son propre avocat dans une bataille de tutelle

Un juge des successions de Los Angeles permettra à Britney Spears de choisir son propre avocat, le premier grand changement dans l’affaire de la pop star depuis qu’elle a comparu devant le tribunal le mois dernier, condamnant la tutelle « abusive » qui contrôle sa vie.

Mercredi, la juge Brenda Penny a accédé à la demande de Spears d’embaucher Mathew Rosengart, un ancien procureur fédéral devenu avocat plaidant, pour être son avocat dans le cadre des efforts continus de la chanteuse pour mettre fin à sa tutelle de 13 ans, en vertu de laquelle elle a peu de contrôle sur elle finances ou décisions importantes de la vie.

Spears, qui a participé à l’audience, a parlé pendant environ 15 minutes et est devenue émue, affirmant qu’elle souhaitait une « enquête » sur les abus présumés.

Elle a également réitéré qu’elle voulait que son père, James « Jamie » Spears, soit co-conservateur, et qu’elle refusait de subir d’autres évaluations médicales, qu’elle a qualifiées de « tests psychologiques stupides ».

« Je ne suis pas disposée à m’asseoir avec qui que ce soit à ce stade pour être évaluée », a-t-elle déclaré au juge. « Je veux porter plainte pour abus. Au lieu d’enquêter sur ma capacité, je veux une enquête sur mon père. »

Elle a également déclaré qu’elle souhaitait que Jodi Montgomery, la conservatrice nommée par l’État de sa personne, continue à assumer ce rôle.

Spears est tombé en panne et a pleuré pendant qu’elle parlait. Le juge l’a arrêtée deux fois pour lui demander de parler plus lentement parce que le sténographe judiciaire ne pouvait pas suivre. Spears pleurait toujours en disant: « Mon père doit être enlevé aujourd’hui. »

L’avocate de Jamie Spears, Vivian Thoreen, a repoussé diverses questions, notamment la question de savoir pourquoi Montgomery a été autorisé à rester en tant que conservateur après que Britney Spears a critiqué Montgomery lors de l’audience du mois dernier.

Thoreen a également contesté d’autres éléments de ce que la chanteuse a dit et a demandé pourquoi elle avait été autorisée à parler longuement mais « personne d’autre n’en a eu l’opportunité ».

« Beaucoup de ses caractérisations et de ses souvenirs sont tout simplement incorrects », a déclaré Thoreen.

Lors de l’audience précédente, Britney Spears a allégué qu’elle était forcée d’utiliser un dispositif intra-utérin (DIU) et qu’elle n’était pas autorisée à le retirer afin d’avoir plus d’enfants. Mercredi, Thoreen a déclaré qu’il n’y avait pas d’ordre fixe qui l’empêche de prendre des décisions médicales éclairées.

« Je ne suis pas sûr que Miss Spears comprenne qu’elle peut prendre des décisions médicales et se faire implanter un contraceptif ou non », a déclaré Thoreen.

L’audience a promis la possibilité que des développements importants pourraient s’ensuivre et que certaines décisions pourraient être reportées – encore une fois.

Au moins une de ces décisions reportées à plus tard incluait la demande de Montgomery pour plus d’argent pour une sécurité renforcée en raison de menaces de mort. Jamie Spears s’est opposé à cela, et les deux se sont engagés dans des récriminations en duel via des documents juridiques déposés dans l’affaire.

Une autre audience dans l’affaire pour résoudre d’autres problèmes a été fixée au 29 septembre.

La question qui préoccupe le plus Britney Spears et les fans derrière le mouvement #FreeBritney – si elle est libérée des restrictions onéreuses d’une tutelle imposée par l’État à 13 ans – n’a pas été tranchée.

À ce jour, Spears n’a toujours pas déposé le document juridique formel visant à mettre fin à sa tutelle, comme requis. Et lors de son discours passionné au tribunal du 23 juin, elle a déclaré qu’elle ne tolérerait pas une autre évaluation médicale, également requise.

Les évaluations sont généralement effectuées par des psychologues ou des psychiatres, et leurs rapports au juge sont confidentiels, explique Harry Nelson du cabinet d’avocats en soins de santé de Los Angeles Nelson Hardiman.

Elle peut refuser, a déclaré Nelson, mais le juge pourrait citer ce refus comme un facteur susceptible de se prononcer contre le désir de Britney de mettre fin à la tutelle.

Britney Spears a appelé à distance pour l’audience, tout comme son père et sa mère, Lynne Spears, séparément. L’audience n’était pas accessible de la même manière aux médias ou au public, après que l’audience du 23 juin ait été illégalement diffusée en direct en violation des ordonnances du juge.

Britney Spears, 39 ans, veut que son père quitte la tutelle, l’accusant lui et ses co-conservateurs d’être « abusifs ».

Elle déteste également devoir payer la facture des frais juridiques et de relations publiques élevés de son père alors qu’il se bat pour conserver son rôle de co-conservateur de ses finances.

L’équipe juridique de son père devait présenter sa dernière comptabilité de ses finances, qu’il a aidé à construire jusqu’à son état actuel. Elle n’a pas travaillé depuis 2019 après avoir brutalement suspendu sa résidence à Las Vegas.

Samuel Ingham, l’avocat de Britney Spears, qui l’a représentée depuis les premiers mois de sa tutelle, a demandé à démissionner après le 7 juillet, après l’audience de juin où elle a affirmé qu’il ne lui avait jamais dit qu’elle pouvait chercher à mettre fin à la tutelle. Penny a approuvé sa demande de démission.

Dimanche, TMZ et le New York Times ont annoncé qu’elle souhaitait embaucher Rosengart, qui a représenté Steven Spielberg, Sean Penn et Ben Affleck. Il s’est également présenté à l’audience.

Lorsque le juge a demandé à Britney Spears si elle était à l’aise avec Rosengart, elle a répondu : « Je lui ai parlé plusieurs fois au téléphone. Je l’ai rencontré. (Je suis confortable. »

Vers la fin de l’audience de 90 minutes, Rosengart a demandé pourquoi Jamie Spears voulait rester restaurateur, en dehors de questions distinctes telles qu’un intérêt financier.

« Il y a une vraie question de savoir pourquoi M. Spears ne se retire pas volontairement aujourd’hui », a déclaré Rosengart.

« Mathew est un avocat très agressif qui s’impose déjà comme le protecteur et l’avocat de Britney », a déclaré Heather Hansen, avocate au procès et analyste juridique. « Il a également représenté suffisamment de personnes célèbres pour comprendre que travailler avec le médias et contrôler le récit est une partie importante de son travail. Il essaie peut-être de faire exactement cela et de montrer son zèle pour cette affaire. »

L’American Civil Liberties Union, qui a longtemps fait campagne contre les tutelles californiennes comme étant trop faciles à imposer et difficiles à échapper, a déposé un mémoire d’ami de la cour lundi soir, avec 25 organisations civiles et de personnes handicapées, arguant que Britney devrait pouvoir choisir son propre avocat en vertu du droit à un avocat du 6e amendement.

« Le (tribunal) doit reconnaître l’autonomie de Spears et les droits des personnes handicapées à mener une vie indépendante et autonome en tant que membres actifs de leurs communautés », a déclaré Zoe Brennan-Krohn, avocate du Disability Rights Project de l’ACLU. une déclaration publiée sur le site Web de l’ACLU. L’organisation des droits civiques a également demandé au tribunal de servir de conseiller neutre à Spears.

