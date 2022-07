Britney Spears partage sur Instagram qu’elle “préfère traîner avec des sans-abri plutôt qu’avec les gens d’Hollywood”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Britney Spears a partagé dans une publication sur Instagram qu’elle “préfère traîner avec des sans-abri plutôt qu’avec des gens à Hollywood”.

La pop star de 40 ans s’est rendue sur Instagram jeudi, partageant une image de texte qui dit “Dieu n’est pas gentil”, avec la légende “Est-ce que cela signifie que le diable est EXTRÊMEMENT CHAUD ET GENTIL ???” Le message comprenait également l’emoji du diable violet, l’emoji pensant et l’emoji qui pleure et rit.

Spears a complété le message avec “Je préfère traîner avec des sans-abri que les gens d’Hollywood… JUSTE EN DIT !!!!”

Les fans ont rapidement répondu à son message avec des commentaires tels que “Les sans-abri ont probablement BEAUCOUP plus de sagesse que ceux d’Hollywood” et “Les sans-abri sont des gens, Brit.”

HOLLYWOOD STALKERS : LE CÔTÉ SOMBRE DE LA CÉLÉBRITÉ

D’autres ont souligné que Spears avait une grande présence de célébrités lors de son mariage avec Sam Asghari le 9 juin chez elle à Thousand Oaks, en Californie. La liste des invités d’Hollywood comprenait Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore, Donatella Versace et Paris Hilton.

“Sa liste d’invités de mariage n’était littéralement que les plus grands noms d’Hollywood …”, a déclaré un commentaire. Un autre utilisateur d’Instagram a écrit : “Vous avez littéralement invité Hollywood à votre mariage.”

L’icône de la pop a également partagé avec ses 41,7 millions d’abonnés plusieurs publications Instagram jeudi.

Les dernières photos Instagram de la chanteuse “Toxic” montraient Spears dans un crop top blanc avec un pantalon assorti et ses cheveux détachés et montrant sa frange blonde.

Dans sa longue légende Instagram, elle a expliqué comment la chanson “SOS” d’Indila et le film de 1962 “To Kill a Mockingbird”, basé sur le roman de Harper Lee de 1960, ont eu un impact sur sa vie.

“Quand vous réalisez enfin votre valeur et votre valeur … cela SIGNIFIE bien plus que d’être aimé … J’ai appris que le bavardage résonne avec différents motifs … une conscience différente … une PRÉSENCE différente”, a posté Spears. “J’en parle parce que j’ai l’impression qu’il y a une raison pour laquelle j’aime la chanson” SOS “de @off.indila … Je pense qu’il y a un sens différent pour tout le monde … nous avons tous nos points de vue alors j’y vais … vous avez déjà vu le film To Kill a Mockingbird ???” Le gagnant du Grammy a écrit.

“Eh bien je sais que la chanson est en français mais j’interprète les mots à ma façon dans mon stupide cerveau de 6 ans… après le mot “SOLEIL” j’ai l’impression qu’elle dit… ELLE A PRIS MA BANNIÈRE… J’AI APPELÉ LA MIENNE !! ! Ce n’est probablement pas ce qu’elle dit mais c’est ce que j’entends.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a dit qu’elle sentait que “chaque fois qu’il y a un tiers avec son fils, son mari ou qui qu’elle aime, le tiers prend le relais et prend SA BANNIÈRE… ce qui signifie que son identité s’appelle [her] POSSÉDER!!!”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

«Traitez-moi de fou, peu importe… Cela me passait par la tête et si vous saviez combien de personnes… des nounous, des mamans, des amis sont venus et ont discuté avec mes amours, je pense que vous iriez voir To Kill a Mockingbird !!! Selon le 3 personnes indiquent qui s’en va … To Kill a Mockingbird !!!”

Spears a ajouté qu’elle est “reconnaissante pour aujourd’hui d’avoir trouvé [her] corps” et “à nouveau réfléchir et CLEARING et CLARITY cette semaine !!!”

“C’est bien de réfléchir à où tu as été avant de savoir où tu vas !!!… J’ai fait beaucoup donc j’ai beaucoup de réflexion à faire !!!”

Elle a conclu sa publication sur Instagram en disant : “Je parle parce que j’aime être entendue… même si une seule personne m’entend, ça va !!! Tant que je me sens entendue… alors quiconque lit ceci, salut et merci d’avoir écouté !! !”