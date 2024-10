Britney Spears partage qu’elle a brûlé ses cheveux et ses cils lors d’un incendie

Britney Spears raconte une expérience « dangereuse » qu’elle a vécue plus tôt cette année et qui a failli l’envoyer aux urgences.

Le chanteur pop a partagé une mise à jour le 30 septembre détaillant un moment douloureux survenu il y a six mois lorsqu’elle a été brûlée près de sa cheminée.

« J’étais dans ma chambre et j’ai allumé le feu et, tout d’un coup, ça m’a explosé au visage », a déclaré l’homme de 42 ans dans la vidéo. « Les fois où cela s’est produit auparavant, j’ai arrêté, donc je demande toujours à ma sécurité de venir l’allumer pour moi parce que j’avais peur qu’il explose. »

Mais en allumant la cheminée toute seule, Britney a malheureusement perdu une partie de ses cheveux.

« Cette fois, j’ai juste jeté le tout là-dedans et ça m’a explosé au visage et m’a enlevé tous mes cils et mes sourcils », a-t-elle poursuivi. « Et tu vois ces cheveux de bébé ? Cette baby bang ? Cela date d’il y a six mois. Cela m’a fait pétiller tous les cheveux.