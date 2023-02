Britney Spears part en voiture après que Sam Asghari ait nié son intervention – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jim Ruymen/UPI/Shutterstock

Parfois, un trajet en voiture est le meilleur moyen de se détendre ! Britney Spears a été aperçue en train de se promener seule après que des rumeurs aient circulé selon lesquelles ses proches prévoyaient d’organiser une intervention pour elle. La chanteuse, 41 ans, a été vue au volant de sa Mercedes blanche en train de faire un tour froid sur les photos, que vous pouvez voir ici, via Courrier quotidien. Elle avait l’air d’être concentrée sur la route lors de ses déplacements le jeudi 9 février.

Plus à propos Britney Spears

Britney a été vue seule dans la voiture, en train de bercer une paire de lunettes de soleil blanches, alors qu’elle conduisait sur des routes sereines. Le trajet signalé a duré environ 30 minutes et elle s’est garée dans un parking à un moment donné pour passer un appel téléphonique avec un ami.

Le lecteur est venu un jour avant le mari de Britney Sam Asghari, Le 28 février, a publié une déclaration démentant les rumeurs selon lesquelles les amis de la chanteuse prévoyaient une intervention pour elle, selon des informations de TMZ et Personnes. Sam a assuré aux fans qu’il n’y avait pas eu d’intervention dans une déclaration à Accédez à Hollywood. “Il n’y a pas eu d’intervention. Ma femme est en plein contrôle de sa vie et continuera de prendre toutes les décisions concernant ses soins, quelles que soient les circonstances. Les spéculations sur sa santé sont inappropriées et devraient cesser immédiatement », a-t-il déclaré.

Britney elle-même a également applaudi le rapport d’une intervention et celle qui affirmait qu’elle était proche de la mort. Elle a applaudi dans un message sur Instagram, sur lequel elle a également déclaré qu’elle arrêterait probablement de publier à cause des actualités. “Cela me rend malade à l’estomac qu’il soit même légal pour les gens d’inventer des histoires que j’ai failli mourir”, a-t-elle écrit. « Comme le dit si bien mon mari : ne croyez pas tout ce que vous lisez ! »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





La chanteuse “Toxic” a répondu à quelques reprises au sujet des fans spéculant sur sa santé. Elle s’est rendue sur Twitter après que ses fans aient demandé un contrôle de son bien-être, ce qui a conduit la police à se rendre chez elle le 24 janvier. Britney a demandé aux fans de respecter sa vie privée après l’incident. “J’aime et j’adore mes fans mais cette fois les choses sont allées un peu trop loin et ma vie privée a été envahie. La police n’est jamais entrée chez moi et quand ils sont arrivés à ma porte, ils ont rapidement réalisé qu’il n’y avait pas de problème et sont partis immédiatement », a-t-elle déclaré. tweeté.

Lien connexe En rapport: Chronologie des rencontres de Britney Spears et Justin Timberlake : du “Mickey Mouse Club” à leur rupture et jusqu’à aujourd’hui

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.