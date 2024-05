Britney Spears parle du « traumatisme » qu’elle a subi pendant sa tutelle

Chanteur Britney Spears s’ouvre une fois de plus sur le traumatisme qu’elle a subi pendant sa tutelle, l’intimidation des médias et son utilisation d’Instagram.

La pop star de 42 ans a été soumise à une tutelle de 13 ans de février 2008 à novembre 2021. Elle a parlé de nombreuses expériences différentes auxquelles elle a été confrontée pendant cette période dans ses mémoires d’octobre 2023, « The Woman In Me ».

Britney Spears dit qu’elle essaie de publier 30 publications sur Instagram par mois

Le mercredi 22 mai, Britney Spears s’est rendue Instagram pour savoir à quel point elle utilise les médias sociaux. » J’essaie de faire 30 posts par mois… Avant, j’en faisais 12 par mois… pour que les gens comprennent en quelque sorte pourquoi je travaille autant ?????? !!! » a-t-elle écrit avant de s’adresser à sa tutelle. « Il fut un temps où j’étais retenu dans un endroit contre mon gré pendant très longtemps… eh bien, pour être honnête, je ne suis plus vraiment le même depuis. Je pensais en quelque sorte cela parce que j’avais arrêté autant de faire IG à l’époque. , puis comme 7 posts par mois, ils pensaient que je ne travaillais pas assez dur donc depuis je travaille plus dur !!! »

« Mais le fait est que je réalise maintenant que tout allait bien chez moi !!! » elle a continué. « Je me présente comme très solidaire sur IG mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que mon corps a enduré physiquement !!! Je ne suis pas là pour être une victime, je suis là pour l’exprimer même si je J’ai écrit un livre sur mes expériences, le traumatisme est toujours là et le sera probablement toujours. Il est extrêmement profond et à ma connaissance, tout ce que je peux faire, c’est faire de mon mieux et savoir que c’est normal d’être bouleversé certains jours ou de ne pas aller bien et c’est tout. quelque chose que je n’ai pas l’impression que le monde m’a permis de faire !!! »

Britney dit que les nouvelles sont « méchantes » pour elle mais pas pour les autres

Britney a ajouté : « Je pense que les nouvelles sont mauvaises, mais elles ne semblent jamais être méchantes envers les autres. Je me sens victime d’intimidation et ce n’est pas juste pour moi… tout ce que je peux faire, c’est essayer d’être réveillée par la prière. cela me connecte à une attitude aimante, non faite de peur ou de menaces, mais en essayant de pardonner aux personnes qui ont causé de graves lésions nerveuses au côté droit de mon corps, au point que je ne peux même pas penser parfois que je dois être la personne la plus grande. et pardonner à mes propres parents… mais c’est extrêmement dur !!! Je ferai de mon mieux pour laisser tomber et ne pas laisser tomber les autres par ma colère ???!!! »

Ce n’est pas la première fois que Britney déclare qu’elle a tenté de pardonner à ses parents, qui l’ont placée sous tutelle ordonnée par le tribunal de février 2008 à novembre 2021. Plus tôt ce mois-ci, elle a admis que sa « belle famille » lui manquait tout en admettant que chaque famille a des « problèmes ».

Britney Spears parle du manque de sa « belle famille »

Mercredi dernier, le chanteur de « Toxic » a pris Instagram pour réfléchir à la relation qu’elle entretient avec sa famille. «Nous avons tous des problèmes avec notre famille, mais mon Dieu, tu ne peux pas t’empêcher de les aimer. Je ne suis pas sur cette photo, mais j’ai vraiment l’impression de l’être. En passant… Si vous me connaissez, je me suis toujours retrouvé à cette table d’enfants à chaque réception à laquelle je suis allé !!! Les dîners les plus chers d’élite et je me retrouve toujours comme ça assis à l’arrière avec les enfants !!!”

« Quoi qu’il en soit… Je poste cette photo parce que ma famille est absolument magnifique et elle me manque. Donc, ce n’est pas pour paraître juste, mais dans un monde de chaos et de confusion, la ruse du diable est de vous induire en erreur et de vous humilier… et de vous faire croire que vous êtes inférieur à !!!” elle a continué. «Je voulais partager cette photo parce que même si je n’y suis pas… j’avais vraiment l’impression d’y être !!! Pssss swipe pour voir !!!” Malheureusement pour les fans, Britney a supprimé le message le jour même où elle l’a partagé.

Britney est récemment revenue d’un voyage au Mexique

Britney adore passer du temps à la plage et partager des images de ses divertissements avec ses 42,2 millions de followers sur Instagram. Bien qu’elle ait supprimé un message récent indiquant qu’elle venait de rentrer du Mexique cette semaine, son flux Instagram montre qu’elle y a passé du temps le mois dernier.

«Quel beau régal pour moi !!! Je crois à nouveau en Dieu chaque fois que je vais à cette destination et il n’y a probablement pas une autre personne qui se sente aussi bénie que moi à chaque fois que je pars ??????????? !!!” a-t-elle écrit dans une légende qui montre des photos et des vidéos de son voyage. « Mais je reviendrai plus tôt cette fois !!! Jeu d’échecs !! Quand les gens disent que nous sommes si heureux pour vous, je me demande comment se fait-il que vous ayez tous été offensés alors que je n’étais pas dans le cercueil à mes funérailles ??? Jk !!!”