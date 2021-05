Britney Spears, Paris Hilton et Whitney Houston: la misogynie bubblegum des années 2000

Lorsque les trentenaires d’aujourd’hui étaient adolescents, la culture était inondée de confusion sur le sexe, la pureté et la féminité. Nous étions postféministes: les femmes avaient déjà atteint l’égalité et étaient devenues des fesses avec le pouvoir des filles, et il n’y avait plus rien à redire. Nous étions au milieu de la culture raunch, et il était important d’être bronzé et sexy et tendu et déprimé pour quoi que ce soit. Nous entrions dans les années du cercle de pureté de l’ère Bush, lorsque la virginité serait présentée comme un prix à fétichiser et à évaluer.

Une seule chose était claire: il n’y avait pas de bonne façon d’être une fille. Il n’y avait que différentes manières d’échouer. Et nous avons appris cela de la culture pop.

Ce moment particulier dans le temps fait actuellement l’objet d’une fascination particulière dans la culture populaire contemporaine. Nous semblons aspirer à y revenir encore et encore, à passer au peigne fin toutes les filles qui, à l’époque, nous croyions qu’elles avaient tout faux – et à nous demander n’est-ce pas nous, la culture en général, qui nous sommes trompés à la place? ?

Plus récemment, une telle fascination a pris la forme de phénomènes comme les docuseries de HBO Allen contre Farrow, qui a revisité les accusations de pédophilie de Woody Allen du début des années 90; le documentaire du New York Times et de Hulu Encadrement Britney Spears, qui a relaté le cadre médiatique populaire de l’apogée et de la spirale descendante de Spears vers 2007; et le podcast acclamé Vous vous trompez, qui propose des contre-récits approfondis qui démystifient la compréhension commune de personnalités comme la princesse Diana et Monica Lewinsky.

Amy Ziering, qui a réalisé Allen contre Farrow avec son partenaire Kirby Dick, dit que le flot culturel d’intérêt pour les femmes lésées est nouveau. Documentaire 2012 de Ziering et Dirk Guerre invisible, à propos de l’épidémie de viol dans l’armée américaine, a rencontré un accueil bien différent de celui qui a accueilli Allen contre Farrow, elle dit.

«À ce moment-là, j’avais déjà fait des choses pour HBO et la BBC. J’étais un documentariste reconnu. Nous avions été nominés pour les Emmys », se souvient Ziering. «Mais tout ce que nous avons entendu lancer [Invisible War] était: «Personne ne veut entendre les histoires de femmes. Personne ne veut entendre des histoires de femmes violées, et personne ne veut certainement entendre des histoires de femmes violées dans l’armée. C’est une citation directe, d’un point de vente progressiste qui finance des tonnes de documentaires, en 2010. »

Ziering attribue à la phase post-Harvey Weinstein du mouvement Me Too le changement d’attitude. «Il y a une prise de conscience et une compréhension beaucoup plus aiguës de la disparité entre les sexes, de la discrimination sexuelle et de la violence sexiste que jamais», dit-elle. «C’est finalement une percée pour faire partie de la conversation culturelle, par opposition à un sujet plus marginalisé qui a été laissé pour la discussion d’une poignée d’activistes.

Samantha Stark, la directrice de Encadrement Britney Spears, pense que les médias sociaux ont également un rôle à jouer dans notre tendance actuelle à regarder en arrière. «Au début des années 2000 et dans les années 90, chaque fois que quelqu’un à la télé demandait à Britney si elle était vierge, ou à propos de ses seins lorsqu’elle était adolescente, c’était juste à la télé et nous en consommions. Ensuite, il est parti », dit Stark. «Il n’y avait aucun moyen de le commenter immédiatement comme il y en a aujourd’hui. Aujourd’hui, si cela se produisait, dans les cinq minutes, ce serait sur les réseaux sociaux. »

Sarah Marshall, qui co-anime le Tu as tort About podcast avec Michael Hobbes, pense également que l’aube des médias sociaux a quelque chose à voir avec pourquoi les histoires du passé récent nous semblent si incroyablement bizarres et incomprises – en particulier les histoires qui ont fait l’objet d’une couverture médiatique importante à leur époque.

«Nous avons tendance à vouloir croire que si les médias ont été sur le terrain pour couvrir une histoire, là-bas en masse, nous n’avons rien raté, n’est-ce pas? Dit Marshall. «Je suppose qu’au contraire, parfois plus il y a d’attention et de frénésie de presse autour d’une histoire, plus il est probable que nous ayons manqué quelque chose de crucial. Parce que dans le monde pré-Twitter, ou avant que nous ayons des médias sociaux avec ce genre d’échelle et de légitimité, avec ce nombre de personnes qui peuvent les utiliser pour lutter contre la culture pop dominante, la vérité est simplement dissimulée sous cette couche de paillis. . »

Il n’y a pas que la technologie et l’activisme qui ont changé depuis l’époque où les magazines d’information grand public pouvaient joyeusement qualifier Britney Spears de grosse et s’en tirer. Il y a également eu un changement de génération au sein même des médias. Les milléniaux forment maintenant un bloc assez grand et assez puissant dans la culture populaire pour se livrer à une fascination pour les histoires de leur enfance et la cruauté de ces histoires.

«Nous étions tellement méchants avec les jeunes femmes à l’époque!» dit Stark. «Et beaucoup d’entre nous aujourd’hui ont été les jeunes femmes à l’époque.

Les personnes qui réalisent aujourd’hui des documentaires et des podcasts influents sont les mêmes personnes qui ont grandi entourées de la misogynie bubblegum couleur bonbon des années 2000. Et il y a un certain pouvoir qui vient avec le fait de gagner la distance pour regarder en arrière et voir à quel point cette misogynie était vicieuse.

«Pour moi, c’était une sorte de rite de passage de regarder des histoires dont je me souvenais que les adultes racontaient quand j’étais enfant et de voir à quel point le travail qu’ils faisaient parfois», dit Marshall. «Nous avons simplement abusé des femmes pour le sport dans les médias, et j’ai le sentiment que c’est quelque chose d’important à considérer au niveau générationnel. Qu’y avait-il dans les médias et dans la circulation sanguine lorsque vous étiez enfant? Comment les adultes qui étaient en charge de la culture à l’époque ne faisaient-ils peut-être pas un aussi bon travail que vous aimeriez essayer de le faire maintenant? »

La question de faire du bon travail maintenant est délicate. Critiquer la politique laide d’hier est beaucoup plus facile que d’identifier la politique laide d’aujourd’hui. Trop souvent, les réexamens de la culture pop du passé peuvent se transformer en tapotements suffisants: une chance pour les lecteurs du présent de se féliciter de leur supériorité morale par rapport à ceux du passé, de se détendre avec aisance dans l’idée que ensuite, il y avait du sexisme et du racisme et diverses autres sectarités désagréables – mais à présent, nous avons tout réglé.

Ziering soutient que ces réponses sont de mauvaise foi. «Le seul désir, du moins de mon point de vue, est de raconter ces histoires afin qu’elles soient des récits édifiants, qu’elles aient une résonance moraliste et qu’elles soient tout à fait pertinentes», déclare Ziering. «Je veux dire, nous avions un prédateur en chef!

Ziering ajoute que de bons rapports contextualiseront la manière dont la misogynie de l’année dernière continue de soutenir la misogynie de cette année. À cette fin, Allen contre Farrow consacre beaucoup de temps à l’écran à la fausse idée de «syndrome d’aliénation parentale», une condition mythologique dans laquelle un parent manipule la loyauté d’un enfant loin de l’autre. Bien qu’il n’y ait aucune preuve scientifique d’un tel syndrome et que toute l’idée s’inspire largement de concepts misogynes comme le mythe des fausses allégations de viol fréquentes, cela a constitué un élément clé de la défense de Woody Allen dans sa bataille pour la garde avec Mia Farrow. Ensuite, Allen contre Farrow montre que le «syndrome d’aliénation parentale» est encore un moyen de défense largement utilisé devant les tribunaux de la famille – et lorsqu’il est utilisé, le tribunal est très majoritairement plus susceptible de se ranger du côté du parent accusé de violence.

«Les tribunaux sont plus susceptibles de croire un récit misogyne qu’à un récit fondé sur des preuves qui blâme le père», dit Ziering. «Je veux dire, ce n’est pas époustouflant. Nous n’avons pas inventé cela. Ce n’est pas une statistique des années 90. C’est juste ici et maintenant.

C’est parce que la misogynie d’hier est toujours là et maintenant – parce qu’elle a façonné nos esprits et notre culture à l’époque, et parce que nous vivons toujours avec ces formes aujourd’hui – que Vox lance un nouveau projet que nous appelons The Purity Chronicles.

The Purity Chronicles est une série qui revient sur les mœurs et les valeurs sexuelles et genrées de la fin des années 90 et des années 2000, un phénomène de la culture pop à la fois. Nous analyserons toutes les idées étranges et confuses sur le sexe que les adultes d’aujourd’hui ont intériorisées avec leur petit cerveau d’adolescent spongieux bien avant d’être capables de les comprendre, et découvrirons les façons subliminales dont ces idées continuent de se manifester aujourd’hui.

Nous commencerons par le moment qui a lancé mille blagues douteuses de fin de soirée: la sex tape de Paris Hilton de 2003, et la leçon qui l’accompagne selon laquelle toute femme victime d’un crime sexuel était probablement stupide et le demandait probablement. Plus tard, nous examinerons d’autres histoires à moitié remémorées: ce qui est arrivé à Janet Jackson, Whitney Houston et Christina Aguilera; ce que nous avons appris de la WB et ce que nous avons appris de Disney Channel et ce que nous avons appris de MTV.

Ce ne sont pas des histoires sur la façon dont nous étions mauvais mais qui sont bons maintenant. Ce sont des histoires sur la façon dont les erreurs du passé ont façonné nos esprits et continuent de les façonner d’une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. En revenant à ces histoires, nous pouvons remettre au point ces formes sombres et à moitié remémorées.

Lisez le premier opus des Purity Chronicles, sur la sortie 2004 de la sex tape de Paris Hilton, ici.