Britney Spears obtient un contrôle social de la police après une vidéo inquiétante avec un couteau

La police a vérifié le bien-être de Britney Spears mercredi après que la pop star a partagé une vidéo d’elle dansant avec des couteaux.

Spears tournait autour de sa maison en tenant deux grands couteaux tout en portant un haut court et un bas de bikini.

La vidéo, qu’elle a partagée sur Instagram, a suscité des inquiétudes et le département du shérif du comté de Ventura a mené une vérification sociale de la chanteuse de « Circus », a confirmé Fox News Digital.

Une fois que le département du shérif a établi à partir de deux sources indépendantes que Spears n’était plus en danger physiquement ou émotionnellement, les responsables se sont sentis suffisamment à l’aise pour mettre fin à l’appel sans incident.

Un représentant de Spears n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Un membre de la LAPD Smart Team, qui s’occupe des appels liés à la santé mentale, a d’abord signalé son inquiétude au département du shérif du comté de Ventura.

Spears a partagé la vidéo de danse en écrivant : « J’ai commencé à jouer dans la cuisine avec des couteaux aujourd’hui !!! Ne vous inquiétez pas, ce ne sont PAS de vrais couteaux !!!! »

Cependant, les couteaux faisaient un bruit de cliquetis typique lorsqu’elle les frappait ensemble.

Elle a ensuite clarifié la vidéo en disant aux fans : « Détendez-vous à propos des couteaux que je copie Shakira !!! »

Ce n’est pas la première fois que Spears est contrôlé par la police. En janvier, la chanteuse de « Toxic » a critiqué ses fans pour avoir envahi sa vie privée avec un message partagé sur X, anciennement Twitter.

« Comme tout le monde le sait, la police a été appelée chez moi suite à des appels téléphoniques farfelus », a écrit Spears. « J’aime et j’adore mes fans mais cette fois, les choses sont allées un peu trop loin et ma vie privée a été envahie. »

La police n’est jamais entrée dans la maison et « est partie immédiatement » après avoir réalisé qu’il n’y avait « aucun problème » à son arrivée, selon Spears.

« J’avais l’impression d’être victime d’intimidation et d’intimidation une fois que l’incident a fait la une des journaux et d’être à nouveau présenté sous un jour médiocre et injuste par les médias », a-t-elle écrit.

Spears est aux prises avec son divorce avec Sam Asghari. Le mannequin a demandé le divorce le 16 août, invoquant des « différences irréconciliables », selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

La date de séparation du couple est le 28 juillet et Asghari a demandé une pension alimentaire pour époux et des honoraires d’avocat dans son dossier.

Spears a épousé Asghari dans sa maison du sud de la Californie en juin 2022 devant des invités parmi lesquels Selena Gomez et Madonna. Le mariage a été considéré comme une étape importante dans sa vie nouvellement récupérée après qu’elle ait été libérée d’une tutelle judiciaire qui la contrôlait pendant plus d’une décennie.

L’ancien couple s’est rencontré pour la première fois sur le tournage du clip de sa chanson « Slumber Party » en 2016. Ils ont commencé à sortir ensemble, et la pop star a ensuite cité le désir d’épouser Asghari comme l’une des raisons pour lesquelles elle s’est battue pour mettre fin à la tutelle, ce qui l’avait empêchée d’épouser le mannequin de 29 ans.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.