Britney Spears nie avoir «presque mort» et l’intervention de sa famille – Hollywood Life

Crédit image : Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA

Britney Spears41 ans, n’était pas content d’un TMZ rapport du 9 février qui affirmait que la pop star était proche de la mort. La publication a rapporté que la famille et les amis de Britney auraient “planifié une intervention” pour elle, et une source qui serait “en contact régulier avec Britney” a déclaré TMZ qu’ils ont « peur qu’elle ne meure ». Britney a dénoncé ces allégations sur Instagram avec un long message à ses 41 millions de followers. “Cela me rend malade à l’estomac qu’il soit même légal pour les gens d’inventer des histoires que j’ai failli mourir”, a commencé la chanteuse “Stronger” dans son message. “Je veux dire à un moment donné ça suffit !!!”

Britney a poursuivi : “Je vais probablement devoir arrêter de poster sur Instagram parce que même si j’aime le faire, il y a évidemment beaucoup de gens qui ne me souhaitent pas du bien !!! Honnêtement, je ne suis pas du tout surpris… Encore une fois, je fais du mieux que je peux !!!” Le Carrefour La star a également souligné que sa tutelle controversée, autrefois contrôlée par son père séparé Jaime Spears“c’est fini depuis presque un an”, et elle est heureuse de refaire des choses normales dans la vie.

« Non les gens, ce n’est pas 2007… c’est 2023 et je fais mes premières lasagnes maison à la maison !!! J’ai enfin réussi à faire fonctionner ma cheminée dans mon salon !!!” a écrit Britney. « Comme mon mari le dit si bien : ne croyez pas tout ce que vous lisez !!! Tout cet amour de retour chez toi !!!” elle a ajouté.

le mari de Britney, Sam Asgharia également nié qu’il y ait eu la moindre vérité TMZ histoire. “Il n’y a pas eu d’intervention”, a déclaré Sam, 28 ans, dans un communiqué à Accès Hollywoodc’est Mario López. « Ma femme contrôle totalement sa vie et continuera à prendre toutes les décisions concernant ses soins, quelles que soient les circonstances. Les spéculations sur sa santé sont inappropriées et devraient cesser immédiatement », a-t-il également déclaré.

Il y avait des allégations assez fortes sur le bien-être de Britney dans le TMZ histoire. Le point de vente a affirmé qu’une intervention était prévue par des personnes proches de Britney qui sont “alarmées par son comportement erratique et instable”. TMZ a également allégué que le hitmaker “Gimme More” a “volé hors de la poignée” et qu’elle “ne prendrait pas les médicaments qui la stabilisent”.

Même les fans de Britney s’inquiètent pour elle. Fin janvier, ils ont en fait appelé un chèque d’aide sociale à son domicile après avoir remarqué son comportement bizarre sur les réseaux sociaux. Le bureau du shérif du comté de Ventura a confirmé HollywoodLa Vie qu’ils avaient bien été contactés concernant le bien-être de Britney. “Hier soir vers 23 heures, ils ont reçu des appels de fans parce que Britney a supprimé son Instagram et les fans étaient inquiets”, Capitaine Cameron Henderson dit HL. “Par excès de prudence, ils ont fourni un bilan de santé et ne croyaient pas qu’elle était en danger ou en danger.”

Mais Britney n’a pas apprécié le bilan de santé et elle a réprimandé les fans pour avoir dépassé une ligne lorsqu’ils ont appelé la police chez elle. “Comme tout le monde le sait, la police a été appelée chez moi suite à des appels téléphoniques farfelus. J’aime et j’adore mes fans, mais cette fois, les choses sont allées un peu trop loin et ma vie privée a été envahie”, a-t-elle écrit dans un communiqué IG.

