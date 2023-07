Britney Spears ne verra pas ses fils avant de déménager à Hawaï – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Backgrid

Britney Spears n’aura pas d’adieu officiel avec ses deux fils avant de déménager à Hawaï, selon un rapport du 31 juillet de TMZ. Les garçons de Britney Sean Preston17, et Jayden James 16 ans, déménagent à Hawaï avec leur père Kévin Federline le mardi 1er août, et ils ne verront pas leur célèbre maman avant de partir, TMZ sources revendiquées. Les adolescents quittent la Californie avec Kevin, 45 ans, et sa femme Prince Victoriaqui loueraient un logement sur l’île avant de trouver un logement permanent. HollywoodLa Vie a contacté le représentant de Britney pour un commentaire.

L’équipe juridique du chanteur de 41 ans a donné le feu vert à Kevin pour déménager à Hawaï avec leurs enfants en mai. L’avocat de Britney, Mathew Rosengarta reçu un ultimatum de l’avocat de Kevin, Marc Vincent Kaplan, que Britney devait répondre à la demande de Kevin de déménager leurs enfants, sinon ils seraient traduits en justice. Il aurait été sous pression pour obtenir une réponse, car sa femme Victoria était prête à accepter une offre d’emploi dans une université locale à Hawaï, mais ne pouvait pas s’engager en raison du problème de garde. L’avocat de Kevin a affirmé que Britney n’avait pas vu ses enfants depuis un an pendant le différend juridique.

Dans un dossier au tribunal, l’avocat de Britney a autorisé le déménagement et a noté que Sean « ne sera plus mineur » lorsqu’il aura 18 ans en septembre, tandis que Jayden approche également de l’âge de la maturité. Matthew a également ajouté: « À son crédit, Britney Spears n’interférera pas et consentira à la relocalisation. » L’avocat de Britney a ensuite critiqué l’avocat de Kevin pour avoir parlé à des médias de divertissement de la situation et menacé de traduire Britney en justice.

Alors que Britney est actuellement séparée de ses fils, elle a montré un peu d’amour à l’un de ses garçons sur Instagram après l’annonce de leur déménagement. La chanteuse « Hold Me Closer » a partagé une photo de retour de Sean le 5 juin et l’a appelé son « premier amour » dans sa légende. Deux jours plus tôt, Britney avait partagé une photo d’elle portant Jayden quand il était plus jeune. Il était clair que Britney était dans ses sentiments à propos de sa relation avec ses fils après avoir donné à son ex l’approbation d’emmener les garçons à Hawaï.

Les fils de Britney sont en avance sur la sortie des mémoires très attendus de la pop star, La femme en moi. Le livre sortira le 24 octobre et racontera l’histoire de Britney dans ses propres mots. En 2022, une source a déclaré HollywoodLa Vie que Britney veut sortir son livre pour qu’elle puisse « guérir » de tout ce qu’elle a traversé, y compris la tutelle qui a gouverné sa vie pendant 13 ans.

