Britney Spears “ ne travaille pas sur son propre documentaire ” malgré les rumeurs récentes

Britney Spears ne travaillerait pas sur son propre documentaire malgré les rumeurs du contraire.

La chanteuse Slave 4 U, 39 ans, a eu sa carrière sous les projecteurs grâce au récent documentaire Framing Britney Spears du New York Times.

Maintenant, une source apparemment du cercle restreint de Britney a déclaré à TMZ qu’un documentaire de l’équipe de Britney n’était pas en préparation.

Ils citent les difficultés qui pourraient survenir en obtenant la permission des conservateurs de la star, qui comprennent son père Jamie Spears, et Britney aurait également besoin de vérifier et de l’autoriser.

Ils rapportent que c’est malgré le fait qu’une cinéaste ait approché l’équipe de la star à propos d’un documentaire qu’elle espérerait présenter au géant du streaming Netflix.







(Image: Instagram)



Le Mirror a contacté des représentants de Britney Spears pour obtenir des commentaires sur le rapport.

Jeudi, la juge Brenda Penny de Los Angeles a confirmé que Jamie devait continuer à partager le contrôle des finances du chanteur avec la société de fiducie privée Bessemer Trust.

Cela confirme une décision de partage du pouvoir qui a été prise au tribunal en novembre.

Cependant, malgré cette part de pouvoir de tutelle, Jamie reste toujours dans son rôle de co-conservateur malgré les efforts du chanteur pour le destituer.







(Image: Instagram)



Jamie Spears s’était opposé au rôle de Bessemer Trust dans la tutelle, mais cela a été rejeté par le juge.

L’avocat de Britney, Samuel D. Ingham, avait déclaré que Britney avait «peur» de son père et que ce n’était un secret pour personne qu’elle voulait que son rôle dans la tutelle prenne fin.

La tutelle de Britney a été mise en place pour la première fois en 2008 après sa crise de santé mentale très médiatisée et son père Jamie Spears et son avocat Andrew Wallet.

En mars 2019, Wallet a démissionné de son rôle de co-conservateur.







(Image: AFP via Getty Images)



En septembre 2019, Jodi Montgomery a temporairement remplacé Jamie Spears en tant que conservateur de la personne de Britney en raison de ses problèmes de santé, tout en restant responsable de ses finances.

En novembre, malgré le rejet des appels visant à retirer Jamie de son rôle de conservateur, il a été décidé de faire du Bessemer Trust un co-conservateur de la propriété de Britney aux côtés de son père.

En décembre, Jamie Spears s’est défendu dans une déclaration à CNN.







(Image: Corbis via Getty Images)



Il a commenté: «J’aime ma fille et elle me manque beaucoup.

«Lorsqu’un membre de la famille a besoin de soins et de protection spéciaux, les familles doivent se mobiliser, comme je le fais depuis plus de 12 ans, pour sauvegarder, protéger et continuer à aimer Britney sans condition.

“J’ai et je continuerai de fournir un amour inébranlable et une protection féroce contre ceux qui ont des intérêts égoïstes et ceux qui cherchent à lui faire du mal ou à ma famille.”







(Image: PA)



L’intérêt accru pour l’affaire et le mouvement des fans pour #FreeBritney de la part de son père a augmenté à la lumière du récent documentaire du New York Times intitulé Framing Britney Spears.

Le documentaire a également examiné la carrière et la vie personnelle de Britney, y compris la rupture de sa relation très médiatisée avec l’ancien petit ami et pop star Justin Timberlake.

Après la sortie du documentaire, Timberlake a maintenant présenté ses excuses sur les réseaux sociaux pour son comportement passé envers Britney et sa compatriote pop star Janet Jackson.

