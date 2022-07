Britney Spears ne sera pas déposée dans une affaire de tutelle: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Britney Spears a récemment remporté une autre victoire dans son affaire de tutelle alors qu’un juge a décidé mercredi que Spears n’aurait pas à siéger pour une déposition

L’avocat de Spears, Mathew Rosengart, a fait valoir devant le tribunal qu’elle “se sent traumatisée par ce qu’elle a vécu” et répondre aux questions de l’avocat de son père Jamie Spears, Alex Weingarten, la “retraumatiserait”, par Page Six.

Weingarten aurait l’intention de faire appel de la décision.

Jamie Spears siégera pour une déposition d’ici le 12 août et il devra remettre tous les documents en sa possession, a rapporté le journal. Les membres de la famille continuent de se disputer les honoraires d’avocat et d’autres frais liés à la tutelle de 13 ans, qui s’est terminée l’année dernière.

BRITNEY SPEARS DIT QUE SON FRÈRE N’A PAS ÉTÉ INVITÉ À SON MARIAGE

Depuis novembre 2021, Spears est une femme libre, libérée des rênes de sa tutelle, qui était principalement supervisée par Jamie. La nouvelle survient après une querelle sur les réseaux sociaux entre Spears et sa mère Lynne Spears. Dans une publication supprimée depuis sur son Instagram, Spears a partagé des messages texte qu’elle aurait envoyés à la fois à sa mère et à son amie Jansen sous sa tutelle.

Spears affirme que ni sa mère ni son amie n’ont répondu à ses SMS et ont voulu partager des preuves avec le public.

Les messages texte qu’elle aurait envoyés à sa mère incluent: “Je sens littéralement tous les médicaments malades dans mon estomac … J’ai l’impression qu’il essaie de me tuer.”

Lundi, Spears a sous-titré des captures d’écran de messages qu’elle aurait envoyés à sa mère avec, “Je le montre parce qu’il n’y a pas eu de réponse… Quand je suis sorti, ses mots étaient, ‘Tu aurais dû me laisser te rendre visite et te faire un câlin.’ “

Spears a également partagé des textes qu’elle a dit avoir envoyés à son ami, Jansen, qui, selon Spears, sont restés sans réponse.

Selon la pop star, elle s’est renseignée auprès de son amie sur les doses de médicament qu’elle recevait, écrivant prétendument : “Et qu’en est-il des niveaux de lithium à votre avis et qu’ils sont surveillés depuis si longtemps… J’ai l’impression que vous direz que je serai ok mais ça n’a toujours pas de sens.”

Mais Jansen a repris sa propre histoire Instagram expirée depuis pour révéler son récit de ce qui s’est passé et montrer la “preuve” qu’elle a, en fait, répondu à Spears.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Jansen aurait écrit : “Je n’en sais pas beaucoup sur le lithium, j’ai donc dû faire des recherches. Il a dit que si cela devenait toxique pour vous, vous auriez les symptômes énumérés dans le dernier texte.”

Lynne a republié l’affirmation de Jansen sur son Instagram, ajoutant : “Britney, j’ai aussi toutes les ‘conversations entières’ ! J’ai de la peine pour toi parce que tu sens que les gens qui t’aiment le plus t’ont trahie ! Laisse-moi venir à toi ! Je t’aime !”

La légende originale de Spears visait également sa sœur, Jamie Lynn, qui, au cours de la dernière année, est également devenue une parente éloignée. Britney a écrit : “PS Le texto de ma sœur après qu’elle n’a pas envoyé de SMS pendant 3 jours était : ‘Ils ne vont pas te laisser partir, alors pourquoi tu te bats ?'”

Mais la saga ne s’est pas arrêtée là. Spears avait plus à dire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans un autre post Instagram qui a depuis été supprimé, Spears a écrit : “Yo ma avez-vous aussi fait savoir aux gens que c’est l’une des seules fois où vous m’avez répondu par SMS ??? Jouez au parent parfait responsable et allez à l’église en Louisiane… c’est une blague ! !! Vous avez tout gâché pour moi… Je ne me souviens pas avoir reçu un texto de votre part !!!”

Spears affirme également que sa mère l’a maltraitée et que son ex-mari, Kevin Federline, a emmené ses enfants. Spears a ajouté à propos de Lynne, “… tu m’as abusé…”

Après les captures d’écran, Spears, tournant apparemment une nouvelle page, a ensuite posté une photo d’elle portant seulement un boa et un chapeau haut de forme, disant “KEEP IT CLASSY Y’ALL” et trois émojis qui s’embrassent.

Les représentants de Britney Spears, Lynne Spears et Jensen n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.