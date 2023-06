Britney Spears ne savait pas qui était Mick Jagger lorsqu’ils ont pris la parole aux VMA de 2001

Oh bébé, bébé, comment était-elle censée savoir ?

Britney Spears admet de façon hilarante ne pas savoir qui était le musicien légendaire Mick Jagger à l’époque, lorsque les deux hommes ont eu une conversation gênante avant les MTV Video Music Awards 2001.

La pop star a pris son Instagram pour récapituler leur rencontre informelle, en écrivant sous les photos des deux, « Je n’avais aucune idée à qui je parlais. »

À l’époque, Spears et Jagger étaient sur le point de sortir des albums, avec le troisième album studio de Spears « Britney » et le quatrième album solo de Jagger séparé des Rolling Stones, « Goddess in the Doorway ».

ALYSSA MILANO CRIQUÉE PAR BRITNEY SPEARS POUR « INTIMIDATION » APRÈS QUE L’ACTRICE A INTERROGÉ LE BIEN-ÊTRE DE LA POP STAR

Spears était un artiste lors de la remise des prix tandis que Jagger était un présentateur.

L’animateur de MTV, Kurt Loder, surpris par le couple, a demandé à Jagger s’il était fan du jeune artiste.

« Bien sûr que je le suis », a-t-il dit, donnant à Spears l’occasion de lancer un regard surpris.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Et elle a fait une de nos chansons, n’est-ce pas », a-t-il poursuivi.

« Ouais, ouais, ouais, ouais », a convenu Spears, visiblement mal à l’aise. Sur son deuxième album, « Oops!…I Did It Again », Spears a repris le hit des Rolling Stones « (I Can’t Get No) Satisfaction », enregistré à l’origine en 1965.

Jagger a admis que Spears avait « très bien fait » l’interprétation, ce qui a conduit à un moment de confusion masqué par la modestie.

« Eh bien, c’est parce que je suis assise juste ici », a-t-elle dit, partageant un rire avec l’icône du Rock ‘n’ Roll.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Vous me le diriez », a plaisanté Jagger.

« Eh bien merci, cela signifie tellement », a ajouté Spears.

À un moment donné, Loder a même dit à ses invités : « Vous ne vous êtes jamais rencontrés, n’est-ce pas ? »

Les deux stars ont ignoré le commentaire, faisant rapidement pivoter la conversation sur le nouvel album de Jagger.