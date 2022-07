Britney Spears nage nue sous l’eau dans de nouvelles photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Britney Spears, 40 ans, a attiré l’attention de ses fans le 12 juillet lorsqu’elle a partagé des photos d’elle ne portant absolument rien. La chanteuse nageait sous l’eau, dans les joyaux sexy, et couvrait sa zone privée d’un point blanc ou d’un x blanc. « Continuez à nager… continuez à nager 🌊🤔💄🙊😳 !!!! », s’est-elle exclamée dans la légende du post.

Une fois que Britney a partagé les photos mémorables, ses fans ont répondu avec des commentaires majoritairement positifs. “Belle femme!” un fan s’est exclamé tandis qu’un autre l’a appelée une “sirène”. Un troisième a suggéré que les photos soient des “couvertures d’albums” et d’autres ont laissé des emojis d’eau et de cœur.

Ce n’est pas la première fois que Britney impressionne avec une photo nue. La chanteuse s’est rendue sur Instagram en mai pour partager des photos de retour du Mexique. Elle a posé dans son costume d’anniversaire et a couvert sa poitrine avec ses mains et ses fesses avec un emoji coeur rose. Elle a demandé pourquoi elle avait l’air “10 ans plus jeune en vacances”, dans la légende.

Elle a également posté des photos d’elle posant nue devant une porte le même mois. Elle avait relevé ses cheveux et couvrait à nouveau sa poitrine d’une main et ses fesses de sa jambe. «BIEN mon cul MURICA», les a-t-elle légendés avec des lèvres rouges et un emoji pêche.

Britney est connue pour montrer en toute confiance son corps en forme chaque fois qu’elle le peut. Une source nous a déjà dit qu’elle avait choisi de le faire pour une raison spécifique et que cela avait à voir avec la fin de ses 13 ans de tutelle. “Britney ressent sa liberté, elle contrôle chaque mouvement depuis tant d’années, maintenant qu’elle peut faire ce qu’elle veut, elle s’amuse à repousser les limites”, a partagé EXCLUSIVEMENT la source proche de la chanteuse avec HollywoodLa Vie.

“De plus, elle se sent enfin si bien dans son corps qu’elle veut le montrer”, ont-ils ajouté. “Britney aime le mouvement body positive. Elle veut célébrer son corps parce qu’elle s’est sentie mal pendant si longtemps. Publier des photos nues est une énorme ruée pour elle, elle adore lire les commentaires des fans et recevoir tout cet amour, cela fait beaucoup de bien à sa confiance en elle.