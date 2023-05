Britney Spears n’a pas vu ses fils depuis un an : rapport – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock pour les hôtels W/MEGA

Britney Spears subit des pressions pour permettre à son ex, Kévin Federline, pour déménager à Hawaï avec leurs deux enfants, qu’elle n’aurait pas vus depuis plus d’un an. L’avocat du chanteur de 41 ans, Mathew Rosengartsa reçu un ultimatum de l’avocat de Kevin, selon TMZqui dit qu’il doit y avoir une approbation formelle pour laisser Kevin, 45 ans, emmener leurs adolescents de 17 ans Sean Preston et 16 ans Jayden James, à Hawaï d’ici la fin de la semaine, sinon ils traîneront Britney en justice. L’avocat de Kevin, Marc Vincent Kaplandit TMZ qu’il a demandé à l’avocat de Britney « à plusieurs reprises d’envoyer une lettre / un e-mail indiquant que Britney est d’accord avec le déménagement, mais cela ne s’est pas produit ».

Kevin serait pressé par le temps, car sa femme depuis une décennie, Prince Victoria, veut accepter une offre d’emploi « dans le département des sports d’une université locale », mais la technicité de l’approbation les retient. Ils prévoient de déménager d’ici le mois d’août. Mark a également signalé à TMZ que Kevin a « la garde légale à 100% et la garde physique à 100% de facto » de lui et des garçons du chanteur « Toxic », donc le déménagement ne devrait pas être difficile à faire approuver. Il a simplement besoin de l’approbation de Britney ou d’un juge. Pendant ce temps, un TMZ La source a affirmé que Britney « n’a pas vraiment d’objection à ce que Kevin fasse le pas », donc on ne sait pas quel est le retard.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Britney n’a pas vu ses garçons depuis plus d’un an, selon TMZ. En août dernier, le Courrier quotidien a publié une interview explosive avec Kevin dans laquelle il affirmait que Sean et Jayden avaient décidé de leur propre chef de ne plus voir leur mère. « Les garçons ont décidé qu’ils ne la voyaient pas pour le moment », a-t-il déclaré. « Cela fait quelques mois qu’ils ne l’ont pas vue. Ils ont pris la décision de ne pas aller à son mariage. Britney, bien sûr, a épousé son petit ami de longue date, Sam Asghari29 ans, lors d’une cérémonie surprise en juin 2022.

En septembre 2022, Britney a expliqué à quel point elle avait le cœur brisé d’avoir une relation si tendue avec ses garçons. « J’avais beaucoup plus souvent mes enfants que Kevin – les gens ne se souviennent pas de cette partie parce qu’ils se concentrent toujours sur le négatif. Quand ils avaient entre 6 et 9 ans, je les avais la plupart du temps », a-t-elle commencé dans une série de clips audio supprimés depuis partagés sur Instagram le samedi 10 septembre.« Depuis qu’ils sont partis, je me sens comme une grande partie de moi est mort. Ils étaient mon but, ma joie, ils étaient tout pour moi.

« J’avais hâte de les voir – c’était pour ça que je vivais », a ajouté la superstar de la pop. « Puis tout d’un coup ils sont partis… c’était comme si mon cœur avait cessé de battre. Je ne comprends pas à quel point c’est facile pour eux de m’interrompre comme ça. Je ne le comprends pas.

Plus à propos Britney Spears

Du côté positif, les nouvelles de K-Fed sont arrivées quelques jours après TMZ pris des photos de la mère de Britney, Lynne Spears, lui aurait rendu visite après plusieurs années d’éloignement. Une source a affirmé au point de vente que Lynne était « déterminée à arranger les choses avec sa fille ». Britney avait précédemment accusé sa mère d’avoir ruiné sa vie.

Lien connexe En rapport: Le mari de Britney Spears : tout sur ses mariages avec Jason Alexander, Kevin Federline et Sam Asghari

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.