BRITNEY Spears «n’a PAS regardé» son nouveau documentaire, Framing Britney Spears, parce qu’elle «en a assez de la tutelle» alors que les stars se rassemblent autour d’elle.

Les fans sont allés après plusieurs célébrités, telles que Justin Timberlake et Diane Sawyer, après avoir été décrits comme faisant partie de la chute de Britney.

Des sources proches du chanteur ont révélé Page six cette Britney, 39 ans, n’a pas encore vu le documentaire, déclarant: « Dimanche, Britney n’avait pas regardé le documentaire, mais elle en est consciente.

«Elle n’en avait rien vu.

Cependant, la source a insisté sur le fait que ne pas le regarder était sa propre décision et non celle de son père, Jamie, en raison de sa tutelle.

La source a déclaré: «Elle a choisi de ne pas la regarder parce qu’elle en a assez de la tutelle.

«Elle sent qu’il manque un trou dans sa vie à cause de la tutelle et qu’elle ne pourra pas vivre une vie normale tant que ce n’est pas fini.

« Elle sait que c’est une bataille pour toute sa vie. »

La semaine dernière, la première partie de Framing Britney Spears a été diffusée à la télévision et les fans ont pu revisiter certains des moments qui ont marqué sa chute et la route vers sa tutelle.

Le nouveau documentaire sort deux mois seulement après qu’un tribunal a décidé que Britney devrait rester sous la tutelle de son père jusqu’en septembre de cette année, qui, selon elle, est la raison elle n’a pas vu ses deux fils depuis de longues périodes.

Britney partage fils Sean et Jayden avec son ex-mari Kevin Federline – elle est sort maintenant avec Sam Asghari.

L’extension de la tutelle de Britney, qui a commencé en 2008, intervient quelques jours seulement après que Jamie a révélé qu’il n’a pas parlé à sa fille depuis août.

L’avocat de la chanteuse pop avait déclaré à CNN qu’elle avait été en «bons termes» avec son père jusqu’en août, date à laquelle son équipe juridique avait demandé sa révocation de son poste de conservateur.

« Ma cliente m’a informé qu’elle avait peur de son père. Elle ne se reproduira plus si son père est en charge de sa carrière », a déclaré Ingham au juge.

Le mois dernier, l’avocat de maman de deux enfants a demandé la suspension de Jamie de son rôle central dans la tutelle, lors d’une audience devant un tribunal de Los Angeles.

La juge Brenda Penny a refusé de suspendre Jamie de la tutelle du tribunal – mais a déclaré qu’elle envisagerait de futures requêtes pour sa suspension ou sa destitution pure et simple, qu’Ingham prévoit de déposer.

Jamie, qui garde généralement le public relativement silencieux au sujet de sa relation avec Britney, a partagé son point de vue sur la situation avec le point de vente.

Il a avoué: «J’aime ma fille et elle me manque beaucoup.

«Lorsqu’un membre de la famille a besoin de soins et de protection spéciaux, les familles doivent se mobiliser, comme je le fais depuis plus de 12 ans, pour sauvegarder, protéger et continuer à aimer Britney sans condition.

«J’ai et je continuerai de fournir un amour inébranlable et une protection farouche contre ceux qui ont des intérêts égoïstes et ceux qui cherchent à lui faire du mal ou à ma famille.»

JamieL’avocat de Vivian Lee Thoreen a allégué que l’arrêt soudain de la communication était dû aux demandes de son équipe juridique.

Elle a déclaré au journal de presse: «La relation de Jamie avec Britney n’est pas si différente de votre relation père-fille moyenne dans la mesure où il y a toujours eu un amour et un respect mutuels l’un pour l’autre.

«Jusqu’à ce que l’avocat de Britney nommé par le tribunal, Sam Ingham, ordonne brusquement à Jamie de ne pas contacter Britney il y a quelques mois, Jamie et Britney se sont souvent entretenus et régulièrement pendant toute la durée de la tutelle.

Elle a ajouté: «En fait, ils avaient parlé juste la veille et avaient eu une conversation agréable et collaborative.»

Jamie a eu un contrôle total sur les affaires financières et personnelles de Britney depuis 2008 après une série d’effondrements publics, y compris son infâme rasage de crâne en 2007.