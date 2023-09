Britney Spears montre un nouveau tatouage de serpent tout en profitant d’un week-end de retraite dans l’Ouest

Britney Spears a de l’encre nouvelle à la suite de son divorce imminent avec son ex, Sam Asghari.

Vendredi, la femme de 41 ans a partagé une bobine Instagram présentant son nouveau tatouage de serpent, sous-titré avec un emoji de serpent.

« Mon nouveau tatouage de serpent, les gars, je suis tellement excité ! » Spears parle du produit fini, tout en dansant certaines de ses signatures dans un haut court jaune et un short blanc.

Elle a également partagé une vidéo du processus de tatouage, supportant bien la douleur et commentant même à un moment donné : « En fait, ça ne fait pas si mal. »

L’interprète de « Toxic » semble profiter d’un week-end western, postant des vidéos d’elle faisant du cheval dans un paysage désertique dans la même tenue, surmontée d’un chapeau de cowboy noir.

Dans la légende d’une vidéo, elle a écrit : « Juste pour que vous le sachiez les filles !!! Vous n’êtes pas définies par votre téléphone ou le rectangle dans vos mains !!! C’est toujours bien de s’arrêter et de REGARDER AUTOUR de vous pour voir ce qui se passe autour de vous ! !! Et il y a toujours une thérapie. »

L’autre message faisait une référence religieuse en disant : « Quand les gens disent que Jésus sera de retour !!! Sachez simplement qu’il ne l’EST PAS !!! »

Le tatouage n’est que le dernier changement dans la vie de Spears à la suite de son divorce avec Asghari. Le couple était marié depuis 14 mois, et l’acteur et le mannequin ont déposé leur plainte le 16 août, invoquant des « différences irréconciliables », la date de leur séparation étant fixée au 28 juillet.

La semaine dernière, Spears a publié une vidéo sur l’accueil d’un petit chien blanc nommé Snow chez elle.

« Présentation de Snow… la nouvelle édition à la famille… c’est son monde et nous y vivons !!! » elle a écrit dans la légende.

L’équitation renforce également son intérêt apparent pour l’achat d’un cheval.

Quelques heures après que la nouvelle de sa demande de divorce à Asghari ait été rendue publique, elle a posté : « Acheter un cheval bientôt. Tant d’options, c’est un peu difficile !!! Un cheval appelé Sophie et un autre appelé Roar ??? Je n’arrive pas à me décider. !!! Dois-je rejoindre la camaraderie et mettre un chapeau de cowboy rose ??? Quoi qu’il en soit, je pense que j’ai trouvé mon point idéal avec Roar !!! »

Deux jours plus tard, elle a abordé le divorce avec une de ses vidéos dansant et une longue légende.

« Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble… 6 ans, c’est long pour être avec quelqu’un donc, je suis un peu choqué mais… Je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce que honnêtement, ce n’est l’affaire de personne !!! Mais , je n’en pouvais plus honnêtement !!! » elle a commencé.

Elle a poursuivi en écrivant qu’elle « jouait fort depuis trop longtemps et mon Instagram peut sembler parfait mais c’est loin de la réalité et je pense que nous le savons tous !!! J’adorerais montrer mes émotions et mes larmes sur la façon dont je je le ressens vraiment, mais pour une raison quelconque, j’ai toujours dû cacher mes faiblesses !!! »