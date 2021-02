Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker et Bette Midler font partie des stars qui soutiennent Britney Spears suite à la sortie d’un nouveau documentaire sur la star aux États-Unis.

Encadrement Britney Spears explore la tutelle de la star, qui est en place depuis 2008 et signifie que son père contrôle sa succession, et les événements qui y ont conduit – y compris son traitement par la presse et les paparazzi alors qu’elle devenait célèbre.

Après son lancement en Amérique vendredi soir, Midler et Parker a tweeté #FreeBritney – faisant référence au mouvement de fans qui s’est développé ces dernières années alors que Spears elle-même a lancé des poursuites judiciaires pour retirer le contrôle de son père, Jamie.

Et lors de sa performance pré-Super Bowl dimanche soir, Cyrus – qui a déjà exprimé son soutien à la star – a crié: « Nous aimons Britney! »

L’auteur-compositeur-interprète Hayley Williams, chanteuse de Paramore, a également tweeté à propos du documentaire.

« The Framing Britney Spears doc Holy F *** », écrit-elle. «Aucun artiste aujourd’hui n’aurait à endurer la torture littérale que les médias / la société / les misogynes lui ont infligée.

«La conversation sur la sensibilisation à la santé mentale, culturellement, ne pourrait jamais être là où elle est sans le terrible prix qu’elle a payé.

Star britannique Sam Smith faisait partie des milliers de personnes qui ont partagé le message de Williams.

Et en réponse à un post Instagram sur le documentaire, Khloe Kardashian a déclaré: « Je prie pour la reine Britney! Tellement tellement triste. »

En août 2020, la question de la tutelle de Spears a été portée devant les tribunaux américains, dans le cadre de procédures qui se déroulent principalement en privé.

Lors d’une audience en novembre, l’avocat de Spears a déclaré que la star avait peur de son père et ne reprendra pas sa carrière de chanteuse tant qu’il aura le pouvoir sur son domaine.

Le juge a refusé de suspendre le rôle de M. Spears, mais a déclaré qu’elle envisagerait de futures requêtes pour sa suspension ou sa révocation. Et elle a également approuvé la demande de la star pour que le Bessemer Trust serve de co-conservateur avec son père.

L’avocat de M. Spears, Vivian Lee Thoreen, a déclaré que son client avait un dossier parfait en tant que conservateur et, lors de précédents dossiers judiciaires, il a fait valoir qu’il avait fait du bon travail en s’occupant de la succession de la star et qu’il agissait dans son meilleur intérêt.