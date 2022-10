Britney Spears met en place une routine de danse Wicked dans une nouvelle vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Britney Spears, 40 ans, a dansé de tout son cœur dans sa dernière vidéo sur les réseaux sociaux. La chanteuse avait l’air concentrée et pleine d’énergie alors qu’elle faisait divers mouvements avec ses bras et ses jambes tout en portant un haut court jaune à manches longues et un short noir court, dans la publication Instagram, qui a été partagée le 30 septembre. Elle avait sa longue blonde les cheveux relevés en une queue de cheval qu’elle balançait pendant la séance de danse et était pieds nus.

“Ongles et tristesse 💅🏻 !!!” la pop star a sous-titré la vidéo, qui a suscité de nombreux commentaires de fans. “Le mouvement du cou est de l’or pur”, a écrit un fan tandis qu’un autre l’a qualifiée de “magnifique”. Un troisième a partagé, “Britney pour #DWTS” et bien d’autres ont laissé des emojis souriants pour signifier leur amour du clip.

Avant que Britney ne publie sa nouvelle vidéo, elle a fait la une des journaux pour ne pas apparaître dans le clip de sa nouvelle chanson de remix avec Elton John, “Tiens-moi plus près.” Une source nous a dit qu’elle n’y figurait pas à cause d’un “conflit d’horaire et de timing”. Bien qu’elle n’ait pas été vue à l’écran, la chanteuse a apparemment toujours participé à la réalisation de la production.

“Britney a joué un rôle actif dans la production de la vidéo” Hold Me Closer “et elle en est si fière et de la façon dont cela s’est passé”, a déclaré EXCLUSIVEMENT une source HollywoodLa Vie.“Elle est devenue super émotive et a pleuré de joie quand elle a vu la version finale. Les danseurs interprètes étaient impeccables et, étant elle-même danseuse, elle sent qu’ils transmettaient le sentiment qu’elle voulait que la vidéo ait, qui est l’espoir, l’amour et le triomphe.

Britney a également adoré l’aspect couleur de la production. “Elle a adoré l’élément coloré de la vidéo et la façon dont chaque couleur de l’arc-en-ciel est représentée”, a ajouté la source. “Elle est très reconnaissante à Elton de lui avoir demandé de faire partie de cela, car cela lui a ouvert les yeux. Même si aucun d’eux n’est apparu, c’était une production très coûteuse.