Britney Spears lit l’intro de son livre audio dans un nouvel aperçu – Hollywood Life

Britney Spears41 ans, fait la une des journaux une semaine avant la sortie de ses mémoires, La femme en moidont la sortie est prévue le 24 octobre. La chanteuse à succès « Baby One More Time » a révélé des détails choquants sur sa vie dans le livre, notamment un avortement présumé au cours de sa relation avec Justin Timberlake. Maintenant, dans un clip publié par Matins CBS Le 18 octobre, Brit a lu l’introduction émouvante de la version audio des mémoires.

« Revivre tout ce que vous êtes sur le point d’entendre a été excitant, déchirant et émouvant », a lu la femme de 41 ans dans ses propres mots dans le clip. Il a également été confirmé que même si Britney lit l’introduction du livre audio, l’actrice nominée aux Oscars Michelle Williams, 43 ans, lira la suite des mémoires. « Je suis aux côtés de Britney », le Bleu Saint-Valentin a déclaré la star dans une déclaration à PERSONNES le 13 octobre.

La gagnante d’un Grammy s’est confiée au magazine le même jour pour expliquer pourquoi elle avait choisi de ne pas lire l’intégralité du livre audio. « Ce livre a été un travail d’amour et toutes les émotions qui l’accompagnent », a déclaré Brit au média la semaine dernière. « Revivre tout cela a été pour le moins excitant, déchirant et émouvant. Pour ces raisons, je ne lirai qu’une petite partie de mon livre audio. Elle a également exprimé sa gratitude à Michelle pour avoir pris en charge le reste des mémoires. « Je suis tellement reconnaissante envers l’incroyable Michelle Williams d’avoir lu le reste », a conclu la chanteuse de « Toxic ».

Une semaine avant la date de sortie, PERSONNES a publié quelques extraits des mémoires et révélé des détails choquants sur la romance de Britney avec Justin. Aujourd’hui âgée de 42 ans, la beauté blonde est connue pour avoir connu une relation entre 1999 et 2002. L’une des bombes que le Carrefour La star a écrit qu’elle avait prétendument avorté pendant leur relation. «Mais Justin n’était définitivement pas content de la grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes », aurait écrit Britney.

Dans cet extrait choquant, la désormais maman de deux enfants a révélé qu’elle voulait avoir l’enfant. « C’était une surprise, mais pour moi, ce n’était pas une tragédie. J’aimais tellement Justin. Je m’attendais toujours à ce que nous fondions une famille ensemble un jour », a-t-elle écrit. « Ce serait juste beaucoup plus tôt que prévu. » La starlette a également affirmé que JT ne voulait pas être père à l’époque. « Si cela n’avait été fait que par moi-même, je ne l’aurais jamais fait. Et pourtant, Justin était si sûr qu’il ne voulait pas être père », a-t-elle poursuivi.

Le désormais père de deux enfants voudrait rester en dehors du drame des mémoires. Une source proche de Justin a déclaré ET que « Justin s’est concentré sur sa propre famille et a essayé de ne pas se soucier des mémoires de Britney. » Ils ont également ajouté qu’il aimerait se concentrer sur sa propre famille. « Ces dernières années, Justin a essayé de soutenir Britney à distance. Ils sont sortis ensemble il y a très longtemps, mais il a toujours du respect pour elle », a poursuivi la source. « Justin et [wifeJessica Biel] je veux juste que tout le monde grandisse et évolue au lieu de continuer à évoquer le passé.