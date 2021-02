Britney Spears: L’avocat de son père Jamie rompt le silence sur la controverse sur la tutelle | Actualités Ents & Arts

Un avocat du père de Britney Spears a donné sa version de l’histoire, s’exprimant pour la première fois depuis la publication d’un documentaire de haut niveau mettant en cause la tutelle du chanteur.

L’avocat Vivian Thoreen a déclaré que Jamie Spears avait «sauvé la vie de Britney» et qu’il aimait et voulait le meilleur pour sa fille.

M. Spears contrôle les finances et les affaires personnelles de sa fille depuis son admission à l’hôpital en 2008, dans le cadre d’un accord juridique contentieux qu’elle a entamé une procédure judiciaire pour lutter en 2020.

Le documentaire du New York Times Framing Britney Spears, publié en janvier, a mis en évidence la controverse autour de la tutelle, ainsi que le mouvement #FreeBritney de fans qui demandent que son père soit retiré de l’arrangement.

S’adressant à Good Morning America, Mme Thoreen a répondu aux affirmations en disant: « Je comprends que chaque histoire a besoin d’un méchant. Les gens ont tellement tort ici. »

Elle a décrit M. Spears comme un « père extrêmement aimant, dévoué et loyal qui a sauvé sa fille d’une situation mettant sa vie en danger ».

Les gens «faisaient du mal» et «exploitaient» Spears et ses finances étaient «mal gérées», a-t-elle dit, jusqu’à ce qu’il prenne le contrôle et «sauve la vie de Britney».

Spears n’a pas commenté publiquement le documentaire, mais a précédemment décrit ses fans comme «informés» par l’intermédiaire de son avocat.

Dans une déclaration au tribunal en novembre 2020, elle a déclaré qu’elle ne se produirait pas en direct tant que son père ne serait plus son conservateur.

Mme Thoreen a déclaré que M. Spears avait « collaboré » avec Britney dans le passé et que l’arrangement avait fonctionné.

« Quand elle est prête pour jouer, elle a joué », dit-elle. « Quand elle veut enregistrer un album, elle peut enregistrer un album. Et quand elle veut vivre sa vie comme elle l’entend, comme une personne normale, il a collaboré avec elle pour le faire aussi. »

L’avocat a déclaré que le père et la fille avaient été en contact «tout au long de 2020» et avaient même passé quinze jours ensemble avec d’autres membres de la famille en Louisiane au début de la pandémie.

« À cette époque, Britney n’a jamais exprimé ces mots à son père », a déclaré Mme Thoreen. « Elle ne lui a jamais demandé de se retirer. »

Elle a poursuivi: « Jamie aime sa fille et comme toute autre famille, des problèmes surviennent de temps en temps. Mais cela n’enlève en rien l’amour et le soutien qu’ils ont l’un pour l’autre. Britney sait que son papa l’aime et elle sait qu’elle peut faire appel à lui à tout moment, sous tutelle ou non. «

Interrogée sur la raison pour laquelle Spears ne s’est pas prononcée publiquement pour défendre son père, Mme Thoreen a déclaré: « Vous devrez demander à Britney. »

Le documentaire a fait les gros titres dans le monde entier après sa sortie, la misogynie à laquelle la star a fait face au cours de sa carrière étant sous les projecteurs avec la tutelle.

Cela a même conduit à l’ex-petit ami de Spears Justin Timberlake présente des excuses publiques pour ses actions à la suite de leur rupture très médiatisée il y a près de 20 ans.

Sky News a contacté les représentants de Spears et son avocat pour obtenir leurs commentaires.