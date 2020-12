Spears a sorti la nouvelle chanson « Matches » tôt vendredi matin, en écrivant sur Twitter , « ‘Matches’ avec mes amis @backstreetboys est maintenant disponible !!!! Je suis tellement excité d’entendre ce que vous pensez de notre chanson ensemble. »

Le groupe de garçons était tout aussi ravi, tweetant: « Quel jour GLORIEUX c’est … on nous a posé des questions sur la possibilité d’une collaboration comme celle-ci depuis 20 ans et aujourd’hui c’est le jour !! #BritneyXBackstreet est enfin là! «

Le single est sur la réédition de luxe de son album de 2016 « Glory ».

Plus tôt ce mois-ci, Spears a sorti « Swimming in the Stars », qui a été initialement enregistré pour « Glory » mais jamais inclus. Elle a lancé la chanson le jour de son 39e anniversaire.