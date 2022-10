Britney Spears joue avec un singe au Mexique : Regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Britney Spears a eu des montagnes russes après la fin de sa tutelle en novembre 2021. Depuis lors, la chanteuse « Toxic » a intenté une action en justice contre son père Jaime Spearsa épousé son petit ami de longue date Sam Asghari et s’est empêtrée dans une querelle publique avec son ex-mari Kévin Federline et leurs deux fils Sean et Jayden. Malgré les quelques plongeons dans le drame, Britney a semblé ravie de célébrer l’anniversaire de près d’un an de devenir une “femme libre” avec une publication Instagram vendredi 7 octobre.

« Cela fait presque un an que je suis devenue une femme libre !!! Putain oui !!! Wheee », a écrit la princesse de la pop à côté d’une adorable vidéo de son escapade au Mexique où elle a joué avec un singe parmi les vendeurs de rue. “Psss le singe s’appelle Justin Bieber !!!”

Dans la vidéo, Britney s’adresse à la caméra tout en portant un haut à fleurs plongeant et un pantalon taille basse. “Salut, ça fait donc très longtemps que je ne vous ai pas parlé les gars”, a-t-elle commencé. “Cela fait seulement 8 mois que ma tutelle de 13 ans est terminée et je suis au Mexique et c’est vraiment chaud et joyeux pour vous tous.”

En janvier, Britney a intenté une action en justice affirmant que son père lui avait pris “au moins 6 millions de dollars” au cours de la tutelle de 13 ans, dont Jamie était à la tête jusqu’à sa démission en août. Le dossier affirme que Jamie a pris plus de 6,3 millions de dollars pour lui-même, et les 30 millions de dollars restants sont allés aux avocats et aux frais juridiques. En tant que chef, Jamie a pu être en charge des affaires financières, médicales et personnelles de Britney, ce que les fans, et Britney elle-même, ont qualifié d’abusif. Cependant, deux mois après que Jamie a abandonné le contrôle, un juge a rejeté la tutelle.

Le message de célébration arrive deux jours seulement après que Britney a applaudi sa mère Lynne Spears, qui s’était récemment excusé auprès de Britney et l’avait suppliée de se débloquer d’Instagram. Dans le message enflammé – qui a commencé avec Britney disant à Lynne de «prendre vos excuses et d’aller vous faire foutre» – la star a inclus plus de détails sur la tutelle.

“Pendant 13 ans, j’ai dû rencontrer des médecins chaque semaine pour évoquer mon passé ce qui l’a aggravé !!!” a écrit Britney. “J’étais la putain de sainte mère qui avait peur de bouger ou je savais que mon père me mettrait quelque part si je ne coopérais pas… même en Amérique, le pays de la liberté !!!!” Britney a ajouté. “Les années passent et il me met toujours dans un service psychiatrique !!!!”

Jason Alexander : 5 choses à savoir sur l'ex de Britney Spears qui a écrasé son mariage

En août, elle a partagé une vidéo supprimée depuis donnant encore plus d’informations sur ce qu’elle aurait enduré pendant la tutelle. “C’était de la pure maltraitance. Et, et je n’en ai même pas vraiment partagé la moitié. Je pense que la principale chose dont je me souviens quand j’ai commencé, c’est le contrôle de mon père. Il aimait contrôler tout ce que je faisais », a-t-elle affirmé.

« Tout ce dont je me souviens, c’est que j’ai dû faire ce qu’on m’a dit. On m’a dit que j’étais grosse tous les jours, je devais aller au gymnase », a-t-elle poursuivi. «Je devais juste, et je ne me souviendrais jamais de m’être senti aussi démoralisé. Et juste, ils m’ont fait me sentir comme rien. Et j’ai accepté parce que j’avais peur », a-t-elle affirmé.

Voici Britney qui profite de sa liberté retrouvée !