Britney Spears irrite les fans de Michael Jackson en soutenant l’accusateur Wade Robson

Britney Spears soutient son ancienne aventure Wade Robson pour avoir parlé de son traumatisme passé d’avoir été agressé lorsqu’il était enfant – et Michael Jackson les fans en sont furieux.

Le chanteur a posté – puis supprimé – une vidéo N&B de Wade parlant de son podcast « Un traumatisme pour triompher » … et, à la manière britannique, a commencé à divaguer sur la façon dont son histoire l’avait frappée et pourquoi elle comprenait parfaitement ce qu’il disait.

BS a expliqué que cela lui faisait chaud au cœur de voir un « homme plus âgé » s’ouvrir sur ses défis, déclenchant toute une réflexion sur son propre passé troublé.

Bien que Wade ait en fait un an de moins qu’elle à 41 ans, Brit a une fois de plus essayé de se faire passer pour une personne âgée… en disant : « Cela m’a vraiment touché le cœur de voir cet homme plus âgé parler de quelque chose qui me touche incroyablement le cœur. « .







Alors que Britney devenait sentimentale, les fans du roi de la pop étaient carrément furieux contre elle pour avoir tant parlé de Wade – qui a longtemps affirmé que Jackson s’était lié d’amitié avec lui et l’avait abusé sexuellement lorsqu’il était venu d’Australie aux États-Unis alors qu’il était jeune. enfant.

Les fans de MJ ont beaucoup apprécié Britney pour son message – certains ont dit qu’il était embarrassant et honteux pour elle de publier une telle chose puisque MJ avait aidé à booster sa carrière… et d’autres lui ont rappelé qu’il n’était plus là pour se défendre.

Bien sûr, l’autre accusateur de longue date de Wade et MJ, James Safechucksont encore se préparent à passer leur journée au tribunal dans le cadre de leur nouveau procès contre la succession du défunt chanteur.