Britney Spears fustige les gens « qui ne se sont jamais présentés » pour elle | Nouvelles des gens

New Delhi : après avoir engagé un nouvel avocat pour son dossier de tutelle, l’auteure-compositrice-interprète américaine Britney Spears a récemment critiqué les personnes « qui ne se sont jamais présentées pour elle ».

Après l’approbation de la nouvelle embauche par le tribunal, la chanteuse ‘Toxic’ a rejoint le chœur des supporters en utilisant le hashtag « #FreeBritney » pour mettre fin à sa tutelle.

Vendredi, elle a pris son compte Instagram et a partagé ses réflexions avec une image de texte qui disait: « N’oubliez jamais qui vous a ignoré quand vous en aviez besoin et qui vous a aidé avant même que vous n’ayez à demander. »

Dans la légende du message, elle a écrit : « Il n’y a rien de pire que lorsque les personnes les plus proches de vous qui ne se sont jamais présentées pour vous publient des choses concernant votre situation quelle qu’elle soit et parlent avec droiture pour obtenir du soutien. Il n’y a rien de pire que ça ! !!! »

Britney a poursuivi et a ajouté: « Comment les personnes que vous aimez le plus osent-elles dire quoi que ce soit … ont-elles même tendu la main pour même me soulever au TIME !!!??? Comment osez-vous le rendre public que MAINTENANT VOUS SOUHAITEZ … avez-vous tendu la main quand je me noyais ???? »

Bien que l’acteur de ‘Crossroads’ n’ait pas précisé à qui elle faisait exactement référence, mais a noté que les sujets savent qui ils sont. » … et vous avez en fait le culot de dire n’importe quoi sur ma situation juste pour vous sauver la face publiquement !! Si vous allez publier quelque chose… S’il vous plaît, arrêtez avec l’approche juste quand vous êtes si loin d’être juste, ce n’est même pas drôle… », a-t-elle conclu le message.

Ce fut une grosse semaine pour Spears après sa victoire devant le tribunal avec l’approbation de Rosengart. Le changement de représentation est intervenu après son témoignage explosif le mois dernier dans lequel elle s’en est pris à son père Jamie Spears et à la tutelle qu’il a supervisée depuis 2008.