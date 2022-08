Britney Spears fustige l’Église catholique, dit qu’ils ne l’épouseraient pas

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Oh bébé, bébé… comment était-elle censée savoir ?

Britney Spears dit que l’Église catholique ne l’épouserait pas, elle et son mari Sam Asghari, parce qu’elle n’est pas catholique.

La chanteuse de “Baby One More Time” a partagé un Instagram supprimé depuis d’un couple non identifié se mariant dans une église, avec une légende revendiquant ses plans originaux où se marier là-bas.

Elle a écrit : “Je voulais y aller tous les dimanches… c’est beau et ils ont dit que c’était temporairement fermé à cause du COVID !!!! Puis 2 ans plus tard, quand j’ai voulu me marier là-bas, ils ont dit que je devais être catholique et passer par TEST !!!!”

Le couple, qui s’est marié au domicile de Spears en juin, a partagé des photos de l’événement auquel ont assisté de nombreuses stars, dont Selena Gomez, Paris Hilton et Donatella Versace, qui a également conçu la robe de mariée de la mariée.

Britney a exprimé sa déception à l’égard de l’Église catholique, écrivant sur le même message supprimé : “L’église n’est-elle pas censée être ouverte à tous ????”

Selon le Archidiocèse de Los Angeles, il existe un cours de préparation obligatoire que les fiancés doivent suivre avant de se marier dans l’église catholique. Et selon le Archidiocèse de New Yorkune personne du couple doit être catholique baptisée pour se marier à l’église.

Revenir sur 5 août 2021Spears a déclaré dans un post Instagram supprimé depuis qu’elle est catholique et va à la messe.

Spears a été élevé baptiste.

Spears et Asghari se sont fiancés en septembre dernier après être sortis ensemble pendant plusieurs années.

Sept mois seulement après avoir annoncé leurs fiançailles, Spears et Asghari ont révélé qu’elles étaient enceintes en avril.

En mai, la pop-star a annoncé qu’elle et son fiancé de l’époque avaient perdu leur grossesse, un mois avant leur mariage.

Spears avait précédemment affirmé que sa tutelle de 13 ans l’avait empêchée d’essayer d’avoir plus d’enfants.

Le père de Spears, Jamie Spears, qui contrôlait principalement la tutelle de sa fille, est séparé de Spears et n’a pas assisté au mariage. Ni la mère de Spears ni ses deux frères et sœurs.

