Britney Spears frappe le gymnase avec son fiancé Sam Asghari alors qu’elle dit qu’il est «tellement fort» – Regardez

Britney Spears est « plus forte » qu’hier, continuant ses entraînements hardcore au gymnase avec son fiancé Sam Ashgari.

Avec la fin de sa tutelle à l’horizon, Britney Spears maintient l’élan vivant! La femme de 39 ans s’est rendue sur son Instagram le vendredi 1er octobre pour publier une vidéo de haute intensité d’elle et de son futur mari, Sam Ashgari, travailler ensemble. « Mon fiancé et moi prenons toujours le temps de faire de l’exercice », a-t-elle légendé la publication. « Il est tellement fort, tout comme mes garçons… bon sang !!!! »

La chanteuse « Toxic » portait une chemise blanche à manches longues qu’elle attachait à la taille pour montrer ses abdominaux parfaitement toniques tout en enfilant un short super court qui mettait en valeur ses gambettes tueuses. Sous sa chemise se trouvait un soutien-gorge de sport rose vif qui se mariait bien avec ses baskets rose clair. Britney a jeté ses cheveux en un chignon en désordre pendant qu’elle s’entraînait, soulevant des poids pour de nombreuses répétitions alors qu’elle jouait un rythme rapide.

On retrouve également dans la vidéo Sam, qui a en effet l’air « fort » comme toujours en train de faire plusieurs tractions sur l’équipement de gym. Le joueur de 27 ans portait un short de sport noir et des baskets bleu clair pour l’entraînement. Il a également écrit: « Vous devez être un lion quand vous avez une lionne ❤️ », dans la section commentaires du post de Britney, donnant un peu d’amour à sa future épouse.

Britney a annoncé qu’elle était fiancée à Sam avec une vidéo Instagram du 12 septembre, disant qu’elle « ne peut pas le croire » dans la légende tout en montrant son magnifique rock. Sam sera le troisième mari de la chanteuse « Baby One More Time », puisqu’elle était mariée à Jason Allen Alexandre depuis moins de trois jours en 2004 et mariée à un musicien et danseur Kévin Federline, 43, de 2004 à 2007.

Britney partage également ses deux fils Sean Preston, 16, et Jayden James, 15, avec Kévin. Les ex de Britney et Sam semblent tous les deux heureux pour eux deux, avec l’ex-petite amie de Sam, Mayra Véronique, partageant récemment qu’elle pense que Sam « a touché le jackpot » avec Britney. Jason a également partagé avec Édition intérieure que même s’il pense que leurs fiançailles ne sont pas réelles, il est heureux pour eux s’ils sont vraiment fiancés. « « Si c’est réel, c’est génial », a-t-il déclaré.