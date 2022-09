NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Christina Aguilera a été humiliée par Britney Spears dans une publication Instagram apparemment non provoquée lundi.

Spears a posté sur son Instagram une citation du comédien Rodney Dangerfield qui dit : “J’ai découvert qu’il n’y avait qu’une seule façon d’avoir l’air mince : sortir avec des gens gros.” L’interprète de “Toxic” a éditorialisé le commentaire en écrivant : “J’aurais aimé pouvoir choisir les nounous pour mes enfants… mes danseurs… Je veux dire, si j’avais eu les danseurs de Christina Aguilera, j’aurais paru extrêmement petit.”

La pop star, qui s’est rendue sur Instagram dans le passé pour faire connaître les querelles qu’elle a eues, a continué en disant : “Je veux dire, pourquoi ne pas en parler ??”

Bien que Spears ait conservé une image appréciée à Hollywood, son dernier Instagram a été mal accueilli par les fans. Un fan a commenté : “Oof. J’adore Britt, mais c’était de mauvais goût. Faire honte au corps pour se sentir mieux n’est pas ce qu’il en est”, tandis qu’un autre a écrit : “C’est impoli. Je suis déçu, Britney.”

La chanteuse a également écrit dans sa légende : “Ne pensez-vous pas que ma confiance aurait été un peu meilleure si j’avais pu choisir où j’habitais, mangeais, avec qui j’appelais au téléphone, sortais et qui était sur scène avec moi !!! C’est parfois difficile maintenant de voir à quel point ma féminité a été dépouillée à ce moment-là et que tout le monde s’est assis et n’a rien dit !!! Quoi qu’il en soit… je serai ici pour parler de choses dont les gens n’ont JAMAIS parlé.

Il y a à peine un an, Spears a exprimé sa frustration envers Aguilera pour ne pas avoir suffisamment parlé pendant sa tutelle principalement contrôlée par son père séparé, Jamie Spears.

Dans une interview en janvier 2022, Aguilera a été invitée à commenter leur relation, disant de Spears qu’elle est “quelqu’un pour qui j’ai tant de respect et d’admiration”.

Elle a poursuivi en disant : “Je ne pourrais pas être plus heureuse pour elle… chaque femme mérite de se sentir autonome et de s’en approprier comme bon lui semble.”

Alors que les deux ont entretenu une relation controversée, ils partagent plusieurs amis communs – de Madonna à Paris Hilton, qui étaient tous deux au mariage de Spears en juin.

Aguilera n’a pas répondu publiquement aux commentaires de Spears, mais Divertissement hebdomadaire a rapporté que le compte Instagram de Spears ne suivait plus.

Un représentant d’Aguilera n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.