Britney Spears fait équipe avec Elton John pour le premier single depuis la bataille pour la tutelle

Elton John et Britney Spears font équipe pour un duo, qui sera son premier single sorti depuis qu’un juge a mis fin à ses 13 ans de tutelle en novembre 2021.

Hold Me Closer sera une nouvelle interprétation du hit classique de Sir Elton en 1971, Tiny Dancer, et sera la première nouvelle sortie de Spears depuis l’album studio “Glory” de 2016. La date de sortie de la chanson n’est pas encore connue.

Un porte-parole de PA Media confirmé la collaboration mardi, affirmant que plus d’informations seront connues dans les semaines à venir.

Lundi, Sir Elton a partagé une image sur Twitter d’un emoji de rose et de fusée avec le hashtag me tient plus près, avec un lien permettant aux fans de pré-enregistrer la chanson.

Alors que l’interprète de “Toxic” n’a pas encore parlé de sa nouvelle musique, son amie Paris Hilton a récemment révélé qu’elle avait entendu la chanson et l’avait qualifiée d'”emblématique”.

S’adressant à Paul Barewijk pour son podcast, Paul Voor Je Neus, le mondain a déclaré: “Je sais, ça va être emblématique. Je viens de l’entendre il y a quelques jours à Ibiza, et c’est fou.”

La collaboration a été produite par Andrew Watt et aurait été enregistrée dans son studio au sous-sol situé à Beverly Hills.

Cette année a été mouvementée pour la chanteuse de 40 ans, Spears s’est mariée avec son petit ami de longue date Sam Asghari en juin et a annoncé qu’elle écrivait des mémoires sur sa vie.