Britney Spears fait allusion au deuxième mémoire après la séparation de Sam Asghari – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Depuis Britney Spears a terminé ses prochains mémoires, il s’est passé bien d’autres choses qui sont définitivement dignes d’un livre, y compris sa séparation d’avec son mari Sam Asghari. La chanteuse a fait allusion à la possibilité d’un nouveau livre dans une publication Instagram le mardi 3 octobre. Elle a posté une vidéo d’elle-même lors de ce qui ressemblait à un voyage amusant avec des vues magnifiques depuis son jet et ses promenades à cheval.

Dans la légende, Britney a fait allusion à un autre livre à venir. « Rouler et écrire. Tout ce que je fais en ce moment… le tome 2 arrive après le 1″, a-t-elle écrit. Elle a également inclus un emoji d’écriture ainsi que trois haussant les épaules. Elle a également inclus le hashtag avec le titre de son prochain livre La femme en moi. La vidéo d’accompagnement était tournée vers « Fall In Love » d’Icona Pop alors qu’elle montrait certains de ses amis dans un jet privé, ainsi qu’une vue imprenable. Elle a également fait quelques pas de danse, avant les selfies pris à cheval.

La femme en moi sortira en librairie le 24 octobre chez Simon and Schuster. Les mémoires de la chanteuse de « Womanizer » sont attendues depuis longtemps par les fans puisqu’elles ont été annoncées peu de temps après la fin de sa tutelle. Les lecteurs pourront enfin entendre l’histoire de Britney « selon ses propres conditions », comme l’indique la description de l’éditeur.

Bien qu’il y ait certainement de nombreux détails sur la vie de Britney et sa tutelle controversée dans les prochains mémoires, il s’est passé beaucoup de choses depuis l’annonce du livre. Plus particulièrement, la chanteuse et son mari Sam se sont séparés après seulement un an de mariage à la mi-août.

Après l’annonce du divorce, Britney a publié une déclaration sur leur séparation quelques jours plus tard. « Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble… 6 ans, c’est long pour être avec quelqu’un donc, je suis un peu choquée mais… je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce qu’honnêtement, ce n’est l’affaire de personne », a-t-elle écrit. dans une publication Instagram. « Honnêtement, je n’en pouvais plus de la douleur !!! D’une manière télépathique, j’ai reçu tellement de messages qui me font fondre le cœur de la part d’amis et je vous remercie.