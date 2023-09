Britney Spears explique une vidéo inquiétante avec un couteau suite à un contrôle social de la police

Britney Spears s’est exprimée après qu’une vidéo d’elle dansant avec des couteaux ait déclenché un contrôle de police.

Spears a partagé une autre vidéo sur les réseaux sociaux d’elle tournoyant avec les couteaux, cette fois portant un haut court blanc et un bas de bikini rose.

« Je sais que j’ai effrayé tout le monde avec le dernier message, mais ce sont de faux couteaux que mon équipe a loués au magasin Hand Prop à Los Angeles », a-t-elle expliqué. « Ce ne sont pas de vrais couteaux. Personne n’a besoin de s’inquiéter ou d’appeler la police. J’essaie d’imiter l’une de mes interprètes préférées, Shakira… une performance qui m’a inspiré !!! Bravo à nous, les mauvaises filles, qui n’avons pas peur de le faire. repousser les limites et prendre des risques »

Le département du shérif du comté de Ventura a effectué mercredi un contrôle de bien-être au domicile de Spears après qu’elle ait partagé la vidéo originale, a confirmé Fox News Digital.

BRITNEY SPEARS OBTIENT UN CONTRÔLE DE BIEN-ÊTRE DE LA POLICE APRÈS UNE VIDÉO PERTURBANTE AVEC UN COUTEAU

Spears s’était filmée en train de danser dans sa maison du sud de la Californie, tenant deux grands couteaux.

Une fois que le département du shérif a établi à partir de deux sources indépendantes que Spears n’était plus en danger physiquement ou émotionnellement, les responsables se sont sentis suffisamment à l’aise pour mettre fin à l’appel sans incident. Un membre de la LAPD Smart Team, qui s’occupe des appels liés à la santé mentale, a d’abord signalé son inquiétude au département du shérif du comté de Ventura.

Un représentant de Spears n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Lorsque Spears a partagé la première vidéo de danse, elle a écrit : « J’ai commencé à jouer dans la cuisine avec des couteaux aujourd’hui !!! Ne vous inquiétez pas, ce ne sont PAS de vrais couteaux !!!! »

Cependant, les couteaux faisaient un bruit de cliquetis typique lorsqu’elle les frappait ensemble.

Elle a également clarifié la vidéo en disant aux fans : « Détendez-vous à propos des couteaux que je copie Shakira !!! »

ce n’est pas la première fois Spears a été contrôlé par la police. En janvier, la chanteuse de « Toxic » a critiqué ses fans pour avoir envahi sa vie privée avec un message partagé sur X, anciennement Twitter.

« Comme tout le monde le sait, la police a été appelée chez moi suite à des appels téléphoniques farfelus », a écrit Spears. « J’aime et j’adore mes fans mais cette fois, les choses sont allées un peu trop loin et ma vie privée a été envahie. »

La police n’est jamais entrée dans la maison et « est partie immédiatement » après avoir réalisé qu’il n’y avait « aucun problème » à son arrivée, selon Spears.

« J’avais l’impression d’être victime d’intimidation et d’intimidation une fois que l’incident a fait la une des journaux et d’être à nouveau présenté sous un jour médiocre et injuste par les médias », a-t-elle écrit.

Spears s’occupe d’elle divorce d’avec Sam Asghari. Le mannequin a demandé le divorce le 16 août, invoquant des « différences irréconciliables », selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital. La date de séparation du couple était le 28 juillet et Asghari a demandé une pension alimentaire pour époux et des honoraires d’avocat dans son dossier.

