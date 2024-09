Britney Spears évoque le fait de « boucler la boucle » malgré son retrait social

Britney Spears vient de limiter son cercle social !

La célèbre princesse de la pop a révélé qu’elle avait désormais exclu de nombreuses personnes de sa vie à cause de « jeux d’esprit ».

S’adressant à son compte Instagram officiel, la Toxique La chanteuse, qui a également récemment souhaité un joyeux anniversaire à ses fils éloignés, Sean et Jayden, a publié des photos rétrospectives reflétant « l’identité personnelle » et « le fait de boucler la boucle ».





« Je republie des photos, mais elles semblent identiques à la dernière vidéo publiée !!! », a-t-elle légendé le message pour ses abonnés.

Elle a ajouté : « Des images de moi l’année dernière qui ont du sens et qui ressemblent à celles de cette année !!! Je pense que c’est bon pour l’identité personnelle, la conscience de soi et l’estime de soi. »

Spears, qui a finalisé son divorce avec Sam Asghari plus tôt cette année en mai, a déclaré : « Je ne peux pas vous dire combien de personnes je me suis séparée de l’année dernière à cause de jeux d’esprit… »

« Une fille douce et naïve comme moi et BOOM en deux secondes… les gens peuvent vraiment nuire à votre confiance si vous êtes trop ouverte comme moi !!! », a reconnu Britney Spears.

En conclusion, elle a noté : « Je boucle donc la boucle et ces trois photos étaient les principales qui étaient identiques en apparence à ma récente robe dorée… J’aime que les choses aient du sens dans ce monde fou. »