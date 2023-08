Britney Spears et Sam Asghari ne parleraient pas pendant leur divorce – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Britney Spears et son ex-mari Sam Asghari ne se parleraient pas du tout, même au milieu d’une situation de divorce qui s’aggrave rapidement. « Elle ne laisse pas [Sam] à la maison et ils ne parlent pas », aurait déclaré une source Nous Hebdomadaire pour un rapport du lundi 21 août. « Ils ont eu des problèmes pendant un certain temps et tout le drame entourant Britney était incroyablement difficile à supporter pour Sam. »

Le point de vente a également rapporté que «l’intensité» de l’examen minutieux de la vie de Brit le «tuait», mais il «essayait toujours de le faire fonctionner». « Cela a été épuisant, mais son amour n’a jamais faibli », aurait expliqué la source. « Il souhaite juste que les gens comprennent la profondeur de ce qu’ils traversent. »

Britney et Sam se sont séparés après un peu plus d’un an de mariage, le premier rapport ayant été publié le 16 août. À la fin de la journée, TMZ a rapporté que Sam avait déjà demandé le divorce de la chanteuse. Un jour plus tard, Sam s’est rendu sur les histoires d’Instagram pour aborder la nouvelle. « Après 6 ans d’amour et d’engagement l’un envers l’autre, ma femme et moi avons décidé de terminer notre voyage ensemble », a-t-il écrit. « Nous garderons l’amour et le respect que nous avons l’un pour l’autre et je lui souhaite toujours le meilleur. La merde arrive. Demander de l’intimité semble ridicule [sic] donc je demanderai simplement à tout le monde, y compris aux médias, d’être gentil et attentionné.

Bien que certains rapports aient affirmé que Sam menaçait de divulguer des « informations embarrassantes » sur Britney si elle ne renégociait pas un accord prénuptial qui ne lui laisserait rien, les représentants de Sam ont nié que ce soit le cas. « Il y a de nombreuses affirmations selon lesquelles Sam conteste le contrat de mariage et menace d’exploiter son ex-femme avec des vidéos », a déclaré le représentant de l’acteur. Brandon Cohen aurait dit Le Messager. « Cependant, toutes ces affirmations sont fausses, car aucune intention négative n’a jamais été dirigée contre elle et ne le sera jamais. Sam l’a toujours soutenue et la soutiendra toujours.

Britney a finalement pris la parole tard vendredi soir avec sa propre déclaration, aux côtés d’une autre de ses célèbres vidéos de danse sur Instagram. « Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble… 6 ans, c’est long pour être avec quelqu’un donc, je suis un peu choquée mais… je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce que honnêtement, ça ne regarde personne », a-t-elle écrit. en partie.