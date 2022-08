Britney Spears et Sam Asghari critiquent l’ex Kevin Federline pour avoir affirmé que leurs enfants l’évitaient

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Britney Spears a riposté à son ex-mari Kevin Federline samedi soir à propos d’une interview qu’il a faite, affirmant que leurs deux fils avaient choisi de ne pas la voir.

“Un mot : blessant”, a écrit la pop star dans sa story Instagram.

“Cela m’attriste d’apprendre que mon ex-mari a décidé de discuter de la relation entre moi et mes enfants”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Comme nous le savons tous, élever des adolescents n’est jamais facile pour personne. Cela m’inquiète, la raison est basée sur mon Instagram. C’était LONGTEMPS avant Instagram.”

Plus tôt, Federline, le deuxième mari de Spears, a déclaré au Daily Mail : “Les garçons ont décidé qu’ils ne la voyaient pas en ce moment. Cela fait quelques mois qu’ils ne l’ont pas vue. Ils ont pris la décision de ne pas aller à son mariage”. à Sam Asghari en juin. Bien que Federline ait insisté sur le fait que Sean Preston, 16 ans, et Jayden, 15 ans, l’aiment toujours.

“Je leur ai tout donné”, a poursuivi Spears. “Je vais le dire… Ma mère m’a dit ‘tu devrais les DONNER à leur père’… Je partage ça parce que je peux… Bonne journée les amis !!!”

Federline a déclaré que sa bataille pour la tutelle a été “difficile à regarder, plus difficile à vivre, plus difficile à regarder mes garçons traverser qu’autre chose. Cela a été difficile. C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à faire de ma vie.”

Il a dit qu’il pense que sa tutelle, mise en place après qu’elle a eu une crise de santé mentale en 2007, et que son père “lui a sauvé la vie”. Sa tutelle a pris fin en novembre dernier.

Bien que Federline ait pris une ordonnance restrictive contre le père de Spears, Jamie Spears, en 2019 pour une prétendue altercation physique avec l’un de ses fils, il a déclaré qu’il n’y avait plus d’animosité entre eux et qu’il était le bienvenu chez Federline.

“Je souhaiterais absolument que Jamie Spears revienne dans la vie des garçons”, a-t-il déclaré. “Surtout si c’est ce que les garçons voulaient. Je n’ai aucune rancune envers Jamie Spears. Les gens font des erreurs. Je me sens mal pour lui. J’ai l’impression qu’il a été mis à l’épreuve.”

Federline, qui a été marié à Spears de 2004 à 2006, a également déclaré qu’il avait du mal à expliquer les photos Instagram risquées de Spears aux adolescents.

“‘Écoutez, c’est peut-être juste une autre façon dont elle essaie de s’exprimer'”, a-t-il dit à leurs fils, a-t-il déclaré au Daily Mail. “Mais cela n’enlève rien au fait de ce que cela leur fait. C’est difficile. Je ne peux pas imaginer ce que ça fait d’être un adolescent qui doit aller au lycée.”

Asghari a également défendu sa femme plus tôt samedi, écrivant sur sa story Instagram : “Pour clarifier, ma femme n’a jamais posté de selfie nue à l’exception de ses fesses, ce qui est assez modeste ces jours-ci. Tous les autres messages étaient de la nudité implicite qui peut être vue dans n’importe quelle publicité pour lotion ou savon.”

Il a également réprimandé Federline pour avoir fait la déclaration sur la relation de l’interprète de “Baby One More Time” avec ses enfants, affirmant que cela n’avait aucune “validité”.

“Il est irresponsable de faire cette déclaration publiquement”, a-t-il écrit. “Les garçons sont très intelligents et auront bientôt 18 ans pour prendre leurs propres décisions et pourraient éventuellement réaliser que la partie” difficile “était d’avoir un père qui n’a pas beaucoup travaillé depuis plus de 15 ans en tant que modèle.”

Asghari a affirmé que le “train de sauce” de Federline se terminerait assez tôt, affirmant que “cela explique probablement le moment de ces déclarations blessantes”.

Il a dit qu’il ne connaissait pas Federline personnellement et qu’il n’avait rien contre lui personnellement à part le fait qu’il ait choisi de “diffamer ma femme. Son caractère est révélé par l’approbation du cruel CShip de 13 ans et sa loyauté envers Jaimie indique son approbation au moment de sa conception aussi.”

Il a ajouté que les “problèmes normaux” que Spears avait traversés en 2007, qui seraient désormais “facilement traités [in] thérapie ou d’autres moyens ont été magnifiés pour justifier une peine de 13 ans de prison. Quiconque l’approuve a tort d’en tirer profit d’une manière ou d’une autre.”

Il a conclu qu’il ne commenterait pas comment Federline aurait pu bénéficier de la tutelle “sauf pour dire que j’ai un travail”.

Federline, pour sa part, a déclaré au Daily Mail qu’il voulait qu’elle voie le stress qu’elle faisait subir à ses fils. “S’il y avait un moyen – n’importe quel moyen – je pourrais peut-être dire quelque chose pour simplement ouvrir [Britney’s] yeux – mais je ne l’ai pas encore trouvé. J’ai l’impression que si je trouvais ça, je serais au téléphone pour essayer de lui dire.”