Britney Spears et Mystery Man reçoivent de la nourriture : photos – Hollywood Life

Britney Spears était avec un homme mystérieux et brun. La pop star, 41 ans, a été rejointe par l’homme – qui portait un jean ample, un t-shirt blanc et des lunettes – ainsi que par son agent de sécurité pour un arrêt de restauration le samedi 26 août. Brit a été photographiée en train de monter dans un SUV avec elle. cheveux détachés, portant une paire de lunettes teintées et une robe rose pâle dans les images via Courrier quotidien.

La course de nourriture de fin de soirée survient au milieu de sa séparation d’avec son mari Sam Asghari, 29 ans, après seulement 14 mois de mariage. Britney et Sam, qui étaient ensemble depuis 2016, ont confirmé la nouvelle du divorce imminent sur leurs comptes de réseaux sociaux.

« Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble… 6 ans, c’est long pour être avec quelqu’un donc, je suis un peu choqué mais… je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce qu’honnêtement, ce n’est l’affaire de personne », a déclaré le Kentwood. native a écrit le 19 août. La vidéo était accompagnée d’une vidéo d’elle dansant surJanet JacksonLe hit « If » de 1993 alors qu’elle portait un haut court noir et un bas vert citron.

«Mais honnêtement, je n’en pouvais plus de la douleur !!! D’une manière télépathique, j’ai reçu tellement de messages qui me font fondre le cœur et je vous remercie », a également déclaré la mère de deux enfants. «Je joue fort depuis trop longtemps et mon Instagram peut sembler parfait mais c’est loin de la réalité et je pense que nous le savons tous !!! J’adorerais montrer mes émotions et mes larmes sur ce que je ressens vraiment, mais pour une raison quelconque, j’ai toujours dû cacher mes faiblesses », a-t-elle écrit.

Avant cette course alimentaire, elle a également été aperçue en solo au Dave’s Hot Chicken à Oxnard, en Californie, le 18 août. Elle a révélé plus tard qu’elle « rencontrait un soi-disant « ami » » dans l’établissement et a conduit un heure, mais a suggéré que les paparazzi avaient été « informés » de son emplacement. « La voiture dans laquelle j’étais n’avait jamais été utilisée auparavant… alors comment j’étais, je l’ai suivi ??? Malibu Canyon Road est la route la plus horrible jamais empruntée », a-t-elle expliqué, révélant qu’elle avait invité ses « garçons préférés » à venir passer du temps avec elle à la place. Brit était également chez Starbucks avec un homme sur son siège passager le 23 août alors qu’elle conduisait sa Mercedes Benz blanche.