Britney Spears et Lynne Spears se réunissent à Los Angeles : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : MB Pictures/Shutterstock

Britney Spears et sa maman Lynne Spears se sont finalement réunis pour une réunion mère-fille après une querelle en cours. En photos vous pouvez VOIR ICI via TMZ le mercredi 24 mai, Lynne a été vue en visite au domicile du manager de Brit Cade Hudsonainsi que Britney et son mari Sam Asgharic’est résidence privé. Elle a également été photographiée en arrivant à l’aéroport international de LAX mercredi matin, bagages en remorque, avant de se diriger vers sa fille.

Selon le point de vente, elle a emmené un Uber de la place de Cade à celle de Britney pour la visite, et Britney a été vue en train de faire un tour dans sa Mercedes Benz blanche après la réunion d’environ 30 minutes. Une source a déclaré au point de vente que Sam, toujours le mari de soutien, était également là pour la visite. Sources pour TMZ aurait également déclaré que maman Lynne était « déterminée à arranger les choses avec sa fille ».

C’est la première fois depuis des années que Britney et sa mère passent du temps ensemble. Après n’avoir pas été invitée au mariage de Britney avec Sam en juin 2022, Lynne a dit au Courrier quotidien, « Je veux juste qu’elle soit heureuse. » Et après que Brit ait laissé tomber une bombe de 22 minutes sur sa longue tutelle de 13 ans sous la direction de papa Jaime SpearsLynne a de nouveau tenté d’exprimer son soutien à sa fille.

« Britney, toute ta vie, j’ai fait de mon mieux pour soutenir tes rêves et tes souhaits ! » Lynne a écrit dans sa propre publication Instagram le 28 août 2022. « Et aussi, j’ai fait de mon mieux pour vous aider à sortir des difficultés ! Je ne t’ai jamais tourné et ne te tournerai jamais le dos ! Lynne a inclus une douce photo mère-fille dans des moments plus heureux dans le post.

« Vos refus pour les innombrables fois où j’ai pris l’avion et les appels me font me sentir désespérée ! J’ai tout essayé. Je t’aime tellement, mais cette conversation est pour toi et moi seulement, yeux dans les yeux, en privé. Le mémo original de Britney a depuis été supprimé. Mais si les événements récents sont une indication, tout cela pourrait être de l’eau sous les ponts pour la célèbre mère et sa fille.

