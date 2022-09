NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Britney Spears aurait pu être la future reine d’Angleterre !

Dans une interview de 2002, Spears a déclaré à l’animateur de talk-show Frank Skinner qu’elle et William avaient une “cyber relation” et que le couple avait communiqué par e-mail pendant leur adolescence. La pop star alors âgée de 20 ans a révélé qu’elle avait invité le prince de Galles à dîner alors qu’elle était en visite à Londres, mais il ne s’est jamais montré.

“Nous avons échangé des e-mails pendant un petit moment et il était censé venir me voir quelque part mais ça n’a pas marché”, avait-elle déclaré à l’époque, selon le Daily Mail. “Vous avez été soufflé par le prince William?” Skinner a demandé, et Spears a répondu: “Ouais.”

Le Daily Mail a rapporté que Buckingham Palace avait démenti les rumeurs au début des années 2000 concernant la relation de la “princesse de la pop” avec William.

Spears prospérait dans sa carrière à l’époque et était en tournée au Royaume-Uni au début des années 2000. Au moment de l’interview, l’interprète de “Toxic” était en couple avec Justin Timberlake. Le couple se sépare fin 2002.

William a commencé à sortir avec sa femme, la princesse Kate, en 2003. Le futur roi d’Angleterre a récemment été critiqué sur les réseaux sociaux après une la vidéo est devenue virale montrant le manque apparent de chevalerie de William avec Middleton, tandis que le prince Harry a été félicité pour le traitement qu’il a réservé à sa femme Meghan Markle.

Alors que les deux couples se préparaient à quitter la foule massive à l’extérieur du château de Windsor se rassemblant pour rendre hommage à la reine, le prince Harry a été vu conduisant sa femme à leur voiture partagée, ouvrant et fermant attentivement la porte pour elle, tandis que le prince et la princesse de Le Pays de Galles est entré séparément dans la voiture.

Les fans ont éviscéré le monarque aîné, un utilisateur de Twitter écrivant simplement : “Harry tient la portière de la voiture ouverte pour sa femme. S’assure qu’elle est en sécurité. Wills ne le fait pas. Affaire classée.”

Plusieurs utilisateurs ont réfléchi à l’incident, établissant des comparaisons entre William et son père, le roi Charles III, avec Harry et sa mère, feu Diana.

Un utilisateur a écrit : “Harry est un gentleman. William agit cependant comme son père.” Une autre personne a ajouté : “Harry est un vrai roi et fils de Diana. (sic) Regardez comme il se soucie (sic) de sa femme.”

La famille royale n’a pas commenté le débat public sur la chevalerie de William.

Kate, née Catherine Elizabeth Middleton, a rencontré le prince William alors qu’ils fréquentaient tous les deux l’Université de St. Andrews en Écosse en 2001. Après avoir été amis pendant un certain temps, ils sont finalement devenus un couple. Ils sont ensemble depuis, à l’exception d’une très courte rupture de deux mois en 2007.

Le couple s’est marié devant des millions de spectateurs à travers le monde le 29 avril 2011 à l’abbaye de Westminster. Ils partagent trois enfants : le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans et le prince Louis, 4 ans.

Après le futur rôle de William en tant que roi, le prince George est le prochain en lice pour le trône.

Ashlyn Messier de Fox News a contribué à ce rapport.