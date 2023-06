Britney Spears et Kevin Federline critiquent un rapport récent affirmant que le chanteur prend de la méthamphétamine.

Le Daily Mail affirme qu’ils ont parlé à Federline, ainsi qu’aux fils de l’ancien couple, alléguant qu’ils ont dit que toute l’épreuve a été « terrifiante ».

Federline a critiqué la publication pour son rapport « répugnant », tandis que Spears a appelé la presse pour avoir frappé « si bas ».

Britney Spears s’est défendue sur Instagram alors qu’un nouveau rapport affirme que la chanteuse prend de la drogue, en particulier du crystal meth.

Le courrier quotidien partagé un rapport le dimanche 11 juin, dans lequel ils affirment que Kevin Federline a déclaré que le chanteur consommait.

« C’est terrifiant. C’est la mère de mes garçons », affirment-ils, Federline a déclaré à la journaliste Daphne Barak.

Federline a depuis écrit le rapport, qui partage également les sentiments présumés des adolescents des couples; cela « attriste » sa famille que la publication ait « décidé de fabriquer des mensonges et de publier le chagrin que notre famille a enduré ».

Sur son Histoire Instagrama ajouté Federline, bien qu’ils aient autorisé les journalistes à entrer chez eux à un moment donné, la confiance a été perdue et les liens ont été rompus.

« Les mensonges et les tentatives d’exploitation des mineurs sont des pièges à clics et un autre exemple répugnant de la situation actuelle, malheureusement, d’un certain journalisme », a-t-il déclaré.

La chanteuse elle-même s’est depuis adressée au rapport, qualifiant la nouvelle de « si triste » et « si basse ».

Bien qu’elle doutait que Federline et ses garçons aient réellement fait ces affirmations, elle s’est également souvenue des bons moments qu’ils avaient passés – et de la façon dont tout cela lui avait été enlevé.

« J’ai toujours eu l’impression que les nouvelles m’intimidaient… C’est triste parce que tout le monde s’assoit comme si c’était acceptable d’inventer des mensonges à ce point », a ajouté Spears. « Pourquoi me dit-on que je dois m’asseoir et m’élever au-dessus? Quand ils descendent tous si bas? J’espère que c’est juste que les nouvelles sont haineuses et que Kevin ni Preston n’ont dit aucune de ces choses. »

Par Personnesl’avocat de Spears, Mathew Rosengart, qui a également veillé à la résiliation de sa tutelle, a depuis envoyé une lettre légale à la publication demandant qu’ils retirent l’article « faux et diffamatoire » – bien qu’il soit toujours en vigueur au moment de la publication de cet article – et mener une enquête interne à ce sujet.