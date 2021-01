Sa robe bustier était serrée sur le dessus et coulait élégamment au sol. Le bas de la robe était rempli de différentes nuances de bleu jean, donnant presque l’impression que la tenue pouvait vraiment fonctionner comme une pièce de jour comme de nuit. Sa ceinture cloutée de diamants et d’argent reposait librement autour de ses hanches et s’accordait parfaitement avec son sac à main, qui était également en denim avec une sangle scintillante.

Mais on ne peut pas parler de la robe sans évoquer ses accessoires. Oh oui, les accessoires. Elle a secoué un épais tour de cou en forme de V (hurlant les vibrations du début des années 2000) et l’a reflété avec un bracelet en cristal autour de son poignet.

Pouvons-nous oublier Justin? Jamais.

Son smoking canadien était également bien accessoirisé et se composait de plusieurs pièces séparées. En commençant par le haut, il y avait le chapeau fedora / cowboy bleu foncé / tout ce qui précède car il ne peut même pas entrer dans une catégorie de chapeau. Le «ruban» de la casquette était fait à partir de la taille d’un jean avec le bouton tourné vers l’avant. Ensuite, ses lunettes mal teintées avaient une teinte brun-violet et étaient clairement plus pour la mode que pour la protection solaire.

Tout ce spectacle restera dans l’histoire comme l’un des plus inoubliables jusqu’à la fin des temps.