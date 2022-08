Britney Spears et Elton John sortent le nouveau single “Hold Me Closer”

Elton John et Britney Spears ont collaboré pour la première fois, créant le single “Hold Me Closer”, prêt pour le club, qui voit les icônes de la pop prendre des sons anciens et créer quelque chose de nouveau.

Le single funky au piano utilise le hit “Tiny Dancer” de John en 1971 comme squelette et ajoute des éléments de ses chansons “The One” et “Don’t Go Breaking My Heart”, le tout avec la voix de Spears qui monte et flotte.

Alors que John a sorti de la nouvelle musique au cours des dernières années – y compris l’album de 16 titres 2021 « The Lockdown Sessions » – la chanson représente la première nouvelle musique de Spear depuis son album « Glory » de 2016 et sa première offre depuis la fin de sa tutelle controversée.

“C’est vraiment une icône, l’une des plus grandes stars de la pop de tous les temps et elle a un son incroyable sur ce disque. Je l’aime beaucoup et je suis ravi de ce que nous avons créé ensemble”, a déclaré John dans un communiqué. Spears, dans sa déclaration, a déclaré à John que c’était un honneur d’être invité: “Je suis tellement reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de travailler avec vous et votre esprit légendaire.”

Le morceau est produit par Andrew Watt, qui a travaillé avec des artistes tels que Ed Sheeran, Eddie Vedder, Ozzy Osbourne, Justin Bieber, Post Malone et Miley Cyrus.

La chanson commence avec les deux stars chantant les paroles d’ouverture de “The One” – “Je t’ai vu danser sur l’océan/Courir vite le long du sable/Un esprit né de la terre et de l’eau/Le feu volant de tes mains.” Il passe ensuite de manière transparente à “Tiny Dancer”: “Tiens-moi plus près, petit danseur / Compte les phares sur l’autoroute / Allonge-moi dans des draps de lin / Tu as eu une journée bien remplie aujourd’hui.”

Le morceau rappelle le tube “Cold Heart (PNAU Remix)” de l’année dernière, qui mélangeait les chansons de John “Kiss the Bride”, “Rocket Man”, “Where’s the Shoorah?” et “Sacrifice” dans un bop de danse avec des voix de Dua Lipa.

John et Spears se sont rencontrés pour la première fois en 2014 lors d’une soirée de visionnement des Oscars et elle a ensuite tweeté son amour pour “Tiny Dancer”, semant les graines de la dernière collaboration. John est au milieu de sa tournée Farewell Yellow Brick Road.