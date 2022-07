Britney Spears et Elton John auraient enregistré le remix de “Tiny Dancer” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Deux légendes de la musique se sont discrètement rencontrées la semaine dernière lorsque Britney Spears 40, et Elton John, 75 ans, se serait rencontré à Beverly Hills dans un studio pour enregistrer un duo la semaine dernière ! Brit et Elton ont collaboré sur une nouvelle version de son hit emblématique de 1971 “Tiny Dancer”. Une source a confirmé la nouvelle à HollywoodLa Vie.

Selon Page 6, Universal Music sortira l’inévitable hit en août. “C’était l’idée d’Elton, et Britney en est une grande fan”, a déclaré un initié de l’industrie musicale. “Ils ont enregistré un remix de ‘Tiny Dancer’ en duo complet – et c’est incroyable. Britney était en studio à Beverly Hills la semaine dernière avec Elton pour la session d’enregistrement super secrète supervisée par le super-producteur Andrew Watt.”

La source a également parlé de la réaction initiale des personnes qui ont entendu la chanson. “Ils l’ont déjà joué pour les gens de leur maison de disques, et tout le monde panique”, ont-ils déclaré au point de vente. “C’est tellement bon. Ils disent que ce sera la chanson de l’été. Et bien sûr, ils ont souligné la plus grande nouvelle de toutes : « Britney est officiellement de retour », a déclaré la source Page 6. “Elle est de retour au travail et elle est super excitée.”

Cela a été une année énorme pour Britney, donc un retour musical semble être la prochaine étape logique. Après avoir obtenu son indépendance de sa tutelle légale restrictive de 13 ans en novembre, elle a finalement épousé l’amour de longue date Sam Asghari, 28 ans, dans un somptueux mariage de conte de fées. Britney s’est également lancée dans un incroyable manoir de 12 millions de dollars dans une enclave exclusive de Calabasas, en Californie.

La nouvelle est particulièrement excitante, étant donné qu’en 2020, la princesse de la pop était “loin d’être” un retour à son ancienne vie de princesse de la pop. “Britney n’a pas l’intention de faire de la nouvelle musique de si tôt”, a déclaré une source HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en avril 2020. “Britney partage avec ses proches qu’elle aimerait faire un retour dans la musique un jour à nouveau, mais elle est loin de ça.”

Gagner en indépendance était probablement la motivation dont Britney avait besoin pour ravir ses fans avec une nouvelle chanson, et nous sommes définitivement là pour ça !